Kommunen drar på studietur til Oppdal

I dag (mandag) og i morgen er store deler av Frøyas kommuneledelse på Oppdal. Dit har de dratt for å lære.

- Oppdal kommune kommer veldg godt ut på en del områder der vi ikke er så gode, sier frøyaordfører Berit Flåmo.

Hun viser til kommunebarometer, kostratall og diverse brukerundersøkelser.

- De er veldig gode på økonomiplanlegging og handlingsplan. Her har vi for dårlige prosesser og for dårlige dokumenter, så vi ønsker å høre mer om hvordan de gjør det på Oppdal, sier Flåmo.

Hele formannskapet, og rådmannens rådsgruppe på fem personer, er mandag morgen på vei til Oppdal.

- De holder også på å bygge omsorgsboliger, og har kommet litt lenger i prosessen enn oss. Det vil vi også høre om, sier ordføreren.

Tirsdag vil Frøya formannskap også ha sitt ordinære formannskapsmøte. Det ble først bestemt at dette skal holdes på Oppdal, men dette er nå endret. Selve formannskapsmøtet holdes på Frøya tirsdag ettermiddag.

Saker som skal behandles der er to arealsaker på Hammarvika og en sak på helhetlig idrettspark. Arealsakene er de to lokalavisa nylig har omtalt: Coop Hamarviks ønske om å regulere til ny butikk, og Frøy Eiendoms forespørsel om å få regulere flere området på Hammarvika til boligformål.

