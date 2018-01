– Vi er så takknemlige

Nyheter

Frøyafamilien fikk god støtte etter brannen høsten 2007. Her er Bjørg Støens intervju med familien etter at huset ble ødelagt av brann.

Familien på fem består av Aina Larsen, mannen Tommy Espnes og hans tre døtre Ann-Helen (12), Johanne (14) og Veronika (15). For ett år og fire måneder siden kjøpte de den gamle presteboligen på Hamarvika, tok med seg alt de hadde og eide i Trondheim, og flyttet inn med de to hundene sine.

Mandag var de på tur sørover til en lenge planlagt høstferie på Flisa, da de fikk telefon om at huset brant.

- Det var en kamerat av meg som ringte, og først trodde jeg han tulla, sier Tommy.

Men snart forsto familiefaren at det var alvor, og fire kilometer kilometer før Oppdal snudde de bilen og satte kursen heimover.

- Vi kjørte så fort som det var forsvarlig, men det var utrolig langt til Frøya, sier Aina.

Sovende leieboer

Oppe i hodene på de fem var det kaos. - Hvor ille var det?

Hadde de mistet huset de var blitt så glad i? Hvor skulle de gjøre av seg nå?

Heldigvis var skadene mindre enn de fryktet. Utvendig ser de hullet i taket på røstveggen. Innvendig er det lite synlige skader, hvis vi ser bort fra vannet som ble brukt under slukkingen.

Det har virkelig satt sine spor.

- Det var den delen av huset vi var ferdige med å pusse opp, det var visst til ingen nytte, sier Tommy.

Likevel er familien sjeleglad for at det ikke gikk verre.

- Hva om dette hadde vært en vanlig arbeidsdag? Aina jobber nattskift på hotellet og sover vanligvis på denne tiden av dagen. Jentene hadde trolig vært på vei heim fra skolen, og jeg hadde vært på jobb. Hundene hadde vært innendørs. Alt

kunne gått så mye verre, mener Tommy.

Aina og han berømmer alle som gjorde sitt til å begrense omfanget.

- Kameraten min, som ringte meg, hadde banket på alle vinduene, og vekket jenta som leier i sokkelen. Hun var veldig syk av migrene, og mens venninnen var på jobb, lå denne jenta og sov. Hos henne fikk de tak i nøkkelen til første etasje og gikk inn og ryddet unna det de så på som brannfeller, fortsetter Tommy Espnes.

Brannvesenet imponerte

Aina er lettet over at det også gikk bra med leieboeren, og både hun og Tommy er imponert over innsatsen til brannvesenet.

- Man skulle nesten tro de bodde i bilen, så kjapt som de var på plass. Og med stor innsats klarte de å slukke brannen på kort tid.

Den første natta bodde familien på hotellet. Neste dag tok Aina kontakt med kommunen og spurte om det var mulig å få noe hjelp.

- Før det var gått en time hadde vi fått leilighet på Sistranda, og det var ordnet med skoleskyss til Ann-Helen, som går på Nabeita. De var så imøtekommende, og så innstilte på å hjelpe oss. Det er helt fantastisk, smiler Aina.

- Og til og med brannvesenet har tilbudt oss dugnadshjelp om vi trenger det. Og politiet har vært kjempereale. Vi ble holdt orientert hele veien utover til Frøya, og også fått god hjelp etterpå. Og mannen fra el-tilsynet var kjempehyggelig, sier Tommy.

- Også private har spurt om vi trenger hjelp. Jeg tviler på at vi ville møtt all denne velviljen i Trondheim, legger Aina til.

Husløse svensker

Så langt tyder alt på at brannen oppsto i ledningsinntaket til huset.

- Vi har vært plaget med at sikringene har gått, og Ann-Helen har flere ganger ment at hun har kjent brentlukt. Det tok vi ikke på alvor. Nå forstår vi at hun trolig hadde rett, sier Tommy.

De to svenske jentene som leide i kjelleren, er på utkikk etter nytt sted å bo, og Aina og Tommy er takknemlige om noen kan hjelpe dem med husrom.

Selv regner de med at de blir boende i den lille to-romsleiligheten til de igjen kan flytte heim. Når det vil skje, er usikkert.

- Trolig blir det ikke før langt ut i neste år. Men dette skal vi klare. Vi er glade for at vannskadene ikke er større enn at de kan utbedres. Vi liker stilen på dette huset, og vil gjerne ha det slik det er. Og vi er glade for at

det stort sett bare er bygningsmassen som er skadet. Møbler og personlige ting har berget bra. Og vi vil nok en gang si at vi er svært takknemlige for alt det positive vi tross alt har opplevd oppi alt dette. Tusen takk til private, brannvesenet og ikke minst kommunen, sier Aina Larsen og Tommy Espnes.

(LOKALAVISA HITRA•FRØYA FREDAG 12. 0KTOBER 2007)

Opplevde husbrann sist mandag: – Vi er så

takknemlige

GLADE: Til tross for at de fikk huset skadet i brann, er familien på fem takknemlige. Johanne (t.v), Tommy, Veronika, Ann-Helen og Aina

er glade for at verken mennesker eller dyr ble skadet i brannen.

POSITIVT: