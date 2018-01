Ja til både Coop og Gåsø

Nyheter

Frøya formannskap behandlet i ettermiddag to saker som handler om utbygginger på Hammarvika. Den ene gikk på Coop Hamarviks planlegging av ny butikk. Den andre gikk på om Frøy Eiendom (Helge Gåsø) får starte regulering av to områder til boliger.

Begge initiativene er i strid med Frøya kommunes overordnede arealplaner, da både coop-tomta og de to eventuelle boligområdene ligger innenfor det som kalles LNF: Landbruk-, natur- og friluftsområder.

Et enstemmig formannskap sa ja til begge søknadene. Men ikke uten at flere politikere påpekte at kommunen var i en vanskelig situasjon, fordi man ikke har nye oppdaterte planer.

- De må finne løsninger. Hvis ikke stopper de utviklingen på Frøya Mens utbyggerne og grunneiere trykker på for å få bygge ut nye områder, sitter Frøya kommune med et planverk som ikke tillater utbygging på de ønskede områdene. Utbygger Helge Gåsø mener kommunen må finne løsningene.

- Det er positivt at vi har utbyggere som står på og ønsker å bygge boliger. Men her blir det slik at vi ikke har noe valg. Vi er pressa opp i et hjørne. Vi henger etter med planene våre, og situasjonen er ikke god, sa Arvid Hammernes (V).

I forbindelse med Gåsø-søknaden sa han at at her måtte man være klar over at vedtaket ville bli oppfattet som forskjellsbehandling.

- Jeg kjenner at privatpersoner har søkt om å få bygge i disse områdene, og fått nei til dispensasjon. Det kan være at flere kjenner på forskjellsbehandling, sa Hammernes.

- Vi er på etterskudd med planene. Men jeg er opptatt at at det ikke hindrer at Frøya kan utvikles, sa Pål Terje Bekken (Ap).

Når det kommer søknader som bryter med det overordnede planverket, kan administrasjonen avvise disse. Søknadene fra Coop og Frøy Eiendom er begge av typen som formelt kunne blitt avvist av administrasjonen, og dermed ikke kommet til noen politisk behandling. Politikerne påpekte at disse to sakene brøt med vanlig praksis, og at man framover vil bli orientert også om søknadene som ikke kommer til politisk behandling.