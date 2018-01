Skal kåre årets båtkommune

Nyheter

- Vi vil hedre gode kystkommuner og deler ut prisen «Årets båtkommune», forteller Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i en pressemelding.

- Vi ønsker økt fokus på hva kommunene gjør for å tilrettelegge for båtlivet, og deler ut prisen for «Årets båtkommune» andre året på rad.

I fjor fikk Kristiansand kommune utmerkelsen.

En jury vurderer kystkommuner i hele Norge.

- Mye har skjedd på ett år, og nå deles prisen nok en gang ut til en kommune som har utmerket seg i arbeidet for å tilrettelegge for fritidsbåtliv.

Faktorer som gjestehavnfasiliteter, opplags- og havneplasser, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger skal ligge til grunn for prisen. KNBF håper at prisen kan føre til økt fokus på et godt båtliv over hele landet.

Prisen for Årets båtkommune 2018 kåres under båtmessen Sjøen for Alle - lørdag 17. mars i 2018 og deles ut av KNBF og Båtens Verden.

Undersøkelsen vil bli sendt ut i løpet av februar til alle kystkommuner.





Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåter med 44.045 medlemmer fordelt på 340 medlemsforeninger. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.