Betaler 20 prosent av stillinga

Nyheter

Frøya formannskap har vedtatt at kommunen skal gå inn med 20 prosent av lønnskostnadene til daglig leder i Frøya storhall. Therese Solli Sandvik er ansatt i stillingen.

Saken om kommunens bidrag inn i storhallen var et tema i behandlingen av kommunebudsjettet både for 2017 og 2018, uten at det ble endelig avklart.

Andelen kommunen går inn med skal dekke lederens arbeid med markedsføring og salg av de kommunale arenaene som går inn under helhetlig idrettspark.