Entreprenør vil bygge i Lervågen industripark

Hitra Anleggservice har søkt å få sette opp en midlertidig brakkerigg i Lervågen industripark, som er under regulering. Entreprenørfirmaet planlegger å sette opp sitt eget bygg i næringsparken når området er ferdigstilt, men trenger midlertidig bygg.

"Vi har vokst ut av lokalene vi har per dags dato, og må ha bedre forhold for kontorpersonale samt våre ansatte", skriver daglig leder Anders Glørstad i søknaden.

Han viser til at reguleringsarbeidet er forsinket fordi kommunen har kommet med ønske om at det skal innreguleres vei fra Storhaugen samt brannstasjonen gjennom planområdet.

Det søkes om midlertidig oppføring, tre års varighet, av brakkerigg for kontorfasiliteter og opparbeidelse av 800 kvadratmeter parkeringsplass.

Saksbehandler mener at reguleringsplanen kan ferdigstilles i løpet av kort tid, og foreslår at det gis midlertidig tillatelse på kun ett år. Dette har teknisk komite sluttet seg til, og gir tillatelse for ett år.

I samme industriområde, som ligger mellom Fillan sentrum og Lervågen (med avfallsanlegget til Hamos) har byggfirmet EH Bygg satt opp sitt bygg. Her er også Posten sitt anlegg.