- Gamle videregående er ikke utelukket

FAU på Sistranda skole har tatt et nytt initiativ for at Frøya kommune bør kjøpe gamle Frøya videregående. I et åpent brev til kommunestyret argumenterer de for hvorfor nettopp deler av det nedlagte skolebygget kan være det beste løsningen for plassmangelen ved Sistranda skole. De mener den nyeste delen kan tas i bruk som ungdomskole.

At kommunen skal kjøpe det fylkeskommunale skolebygget, har vært løftet av den politiske opposisjonen ved flere anledninger. Men hver gang har det blitt avvist av flertallsgruppen.

I denne ukas formannskapsmøte fortalte varaordfører Pål Terje Bekken (Ap) at han får mange henvendelser på hva som skjer rundt Sistranda skole, og han stilte spørsmål videre til rådmannen om framdrifta i arbeidet med en framtidig løsning for skolen. Rådmannen lovde at man skal ha forslag til løsning klart utpå vårparten, og at formannskapet ska få en orientering om arbeidet i neste møte.

- Store deler er nedslitt og ubrukelig

Pål Terje Bekken er blant de som har argumentert mot kjøp av den gamle videregående-skolen, og har vist til at store deler av bygget er nedslitt og ubrukelig.

- Det er flere grunner til at vi har avvist å kjøpe skolen når dette er blitt tatt opp. For det første så forholdt vi oss til tallene som ble lagt fram, der det ble vist til at Sistranda skole hadde plass til 400 elever. Elevtallet i dag er på cirka 300. Men det viser seg at romløsningen ved skolen ikke er gode, at det er pedagogiske utfordringer, og at man har for lite rom, sier Bekken.

- Det andre argumentet har vært at store deler av gamle videregående er nedslitt og ubrukelig til skole. Selv om man bare vil bruke den nyeste delen av skolen, kommer man ikke unna at det kreves rehabilitering. Det er et toalettområde som er i veldig dårlig forfatning, det er innslag av sopp, og et ventilasjonsanlegg som ikke er bra. Det vil uansett ikke være bare å flytte inn, sier Pål Terje Bekken.

- Er likevel ikke utelukket

Men på direkte spørsmål fra lokalavisa sier nå varaordføreren at det ikke er utelukket at løsningen for Sistranda skole kan bli at man erverver den gamle videregående-skolen.

- Nå holder rådmannen på med sin utredning, der man ser på mulige arealer for utvidelse, og det skal lages alternativer. Jeg går ut fra at de har med arealene til gamle videregående i disse vurderingene.

- Så gamle videregående er ikke avvist som alternativ?

- Nei, det er ikke avvist. Vi får vente på utredningen, sier Pål Terje Bekken.

Avsatt til offentlig formål

Da fylkeskommunen bestemte seg for å bygge ny skole - Frøya kultur og kompetansesenter -i samarbeid med kommunen, var det lagt inn en forutsetning om at dette skulle bli et nullspill for fylket: De skulle ikke betale mer i nyskolen enn hva det ville kostet å rehabilitere den gamle.

For å få dette regnestykket til å gå opp la to lokale næringsdrivende, Helge Gåsø og Gustav Witzøe, inn en garanti på at de ville kjøpe den gamle skolen for 10 millioner hvis fylket ikke lyktes med å selge den på det åpne markedet til minst denne summen.

Skolen er ennå ikke solgt, og det er ikke avklart om fylket vil benytte seg av opsjonen fra de lokale næringsdrivende. Men hele skoleområdet er i den gjeldende kommunedelplanen for Sistranda avsatt til offentlig formål. Og i det hittil siste utkastet til ny sistrandaplan er området beholdt til offentlig formål. Dette betyr at en eiendomsutvikler som Helge Gåsø ikke kan bygge om skolen til leiligheter, eller rive den og bygge boliger, uten en planendring.