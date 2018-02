Har innredet nytt rom for yoga-utøverne

Nyheter

-Sula, med de storslåtte naturomgivelsene, er et perfekt sted for å senke skuldrene. Her kan du la stress og bekymringer slippe taket. Med vårt nye yogarom ønsker vi å satse mer på både yoga og kurs i stressmestring, sier daglig leder for Terna Brygge, Tove Cecilie Fasting.

I andre etasje i brygga er det nå blitt innredet et romslig rom for yoga og kurs. Her kan deltakerne nyte utsikten til leia. På godværsdager er det også mulighet for å ha yoga på den store terrassen utafor.

Sammen med yogalærer Kristin Larsen, har Fasting har allerede arrangert flere såkalte yogaretreats på Sula. Tidligere har de brukt festsalen på kulturhuset - den tidligere gymsalen på skolen. Et eget yogarom betyr at Terna Brygge kan utvide virksomheten og også ønske andre kursholdere velkommen.

- Jeg ønsker at Terna Brygge skal være mer enn et sted du kan ta en kald pils en sommerdag. Sula er en fantastisk opplevelse året rundt, og ved å tilrettelegge med slike aktiviteter håper vi at flere vil ta turen uti havgapet - og ikke bare i sommermånedene. Vi tilbyr overnatting i Fyrvokterboligen hele året, sier Fasting.

Kristin Larsen er også utdannet innen mindfullness, og har laget et eget kurs i stressmestring, spesielt rettet mot bedrifter.

-Stress er en vanlig årsak til sykefravær. På dette kurset vil deltakerne lære teknikker de kan ta med seg hjem og bruke i hverdagen. For arbeidsgivere vil dette være en investering i de ansattes velvære og helse, sier Fasting.