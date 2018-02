Nyheter

Lasse Sæther og Merete Pedersen ønsker å bygge et tilbygg på 48 kvadrat på sin fritidsbolig på Sjøhaugen vest for Melandsjøen. Eiendommen er i sin helhet innenfor strandsonen, og det må derfor søkes dispensasjon fra strandsoneloven til å gjøre tiltak. Teknisk komite i Hitra har behandlet saken. Komiteen mente tiltaket ikke står for noen ytteligere privatisering av starndsonen, og ga tillatelse.