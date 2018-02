Konkurransen om nett-nyheter hardner til

Nyheter

Hitterværingen Tom Skare og frøyværingen Tore Strømøy inngår samarbeid om å starte ny nettavis for Hitra. Når nettavisa er på lufta, antakelig i løpet av denne uka, er det tre nettaviser i øyregionen som skal kjempe om nyhetene.

- Bra og velkommen, sier Hitra-Frøyas redaktør Bjørn L. Rønningen, men frykter samtidig sterkere tendens til sammenblanding av annonser og journalistisk frihet.

Nærstoff fra Hitra

- Hovedfokuset vil bli lokalt nærstoff fra Hitra. Vi satser på den gode historien, med stoff som er lokalt og ultralokalt, ikke minst fra ute i grendene, sier Skare.

Han som står som eier av nettstedet gjennom Higraf AS, mens Tore Strømøy skal være ansvarlig redaktør. Strømøy er også redaktør og hovedeier i Frøya.no. Sten Egil Røvik, som har tidligere erfaring fra Hitra-Frøya lokalavis er journalist og redaksjonssjef, forteller Skare.

- Strømøy er en mentor som hjelper oss i oppstartsfasen. Sten Egil er den som i hovedsak vil være journalist, men jeg kommer også til å skrive noen artikler. Vi tenker at vi vil være at supplement til det som foregår ut på her, sier Skare.

- Hvordan vil dere finansiere avisen i et stadig tøffere annonsemarked?

- Vi satser på annonser og content marketing(markedsføring som ligner på journalistikk, journ.anm). Men vi har ingen ambisjoner om at det skal bli noen stor butikk. Det som er viktig for oss er å ha finansiering nok til å skape en arbeidsplass.

På nett i løpet av uka

- Har dere et samarbeid med Frøya.no, etter som Tore Strømøy er redaktør?

- Vi samarbeider på den måten at vi har en oversikt på vår nettside med de siste sakene på Frøya.no. Men ellers vil den daglige driften være med utgangspunkt på Hitra, sier Skare.

- Vil nettsiden være over samme lest som Frøya.no?

- Nei, det vil se annerledes ut. Vi har jobbet med en teknisk løsning som gjør at det skal være lett å publisere og at det skal se pent ut.

- Når er dere på nett?

- Vi har ingen fast dato, men jeg tenker at vi skal være på nett i løpet av denne uken.

Økt konkurranse

Redaktør i Hitra-Frøya lokalavisa, Bjørn Rønningen, ønsker konkurransen velkommen.

- Økt konkurranse er i utgangspunktet bra for leserne, så det ønsker vi velkommen. Så får vi håpe at det fører til mer bra stoff fra Hitra, og at det ikke ender med at alle journalistene løper fortere for å lage mer "ræl", noe som leseren igjen taper på.

- Frykter Hitra-Frøya konkurransen?

- Det er ærlig talt mye artigere å drive journalistikk når vi også kan konkurrere om godbitene, så det er bare interessant og bra. Når det gjelder den økonomiske sida av dette, er jeg mer skeptisk. Hitra-Frøyas konkurrenter har ikke kontor hverken på Frøya eller Hitra, men hos Google og Facebook i California. Det kommer også disse nye til å merke, så de trenger en lykkeønskning på veien. Medieøkonomien har endret seg vesentlig bare de to-tre siste årene. Det var lett å starte avis inntil da, nå er det atskillig verre. Det tror jeg også de nye vil oppleve og etterhvert innføre brukerbetaling, eller i verste fall begynner å sause sammen journalistikk og annonser i en og samme sak. Det ser vi dessverre tendenser til, også lokalt. Frøya, Hitra24 og vi har felles interesse av at journalistikken fortsatt har troverdighet og at leseren skal være trygg på at det er redaktøren som bestemmer hva som skal publiseres på plass avsatt for journalistikk, ikke annonsøren, mener Rønningen.

Håper på mer Hitra-innhold

Tore Strømøy ser ingen problemer med å være redaktør for en avis med nyheter kun fra Hitra.

- Hva er din rolle i Hitra 24?

- Jeg skal være redaktør i starten.

- Hvorfor ble du redaktør?

- Fordi jeg ble spurt.

- Hvorfor vil du være redaktør i en Hitra-avis?

- Du jobber jo i en Frøya-avis, så det skulle ikke være noe problem. Det blir akkurat det samme det.

- Men etter som du er en stor frøyapatriot så er det sikkert mange som lurer på hvorfor du velger å være redaktør i en Hitra-avis?

- Jeg kjenner guttene. Sten Egil har jobbet hos oss. Og jeg kjenner Tom Skare. Og jeg synes det er et artig initiativ. Jeg husker da vi kom på lufta – hvor mye ivrigere regionavisa ble til å dekke Frøya. Det var det som var ankepunktet den gangen husker jeg. Folk var så misfornøyd med Hitra-Frøyas dekning av Frøya, at det ønsket seg en egen avis. Da den kom så økte dekningen voldsomt i regionavisa. Det håper jeg skjer her også. Da blir folk bare glade, for det er mer dekning folk ønsker. Så hvis vi kan bidra med å lage mer stoff fra Hitra – så gjerne det.

Samarbeider om annonsemarkedet

Strømøy sier de to avisene ikke skal konkurrere, men samarbeide om annonsemarkedet. Men han vil ikke fortelle nærmere om hvordan dette skal skje.

- Blir det det bedre journalistikk når flere skriver om det samme?

- Det er ikke sikkert det blir det samme. Hitra24 kommer til å skrive bare om Hitra og ikke fra regionen ellers. Du skal ikke se bort i fra at det blir bedre. Det har vist seg på Frøya. Det er to aviser som har levd sammen der i åtte år. Det er ingen grunn til at det samme ikke skal skje på Hitra.

- Hvorfor mener du det er plass til en ny nettavis på Hitra?

- Jeg synes dere har blitt veldig flink til å dekke Frøya etter at vi kom. Jeg synes vel kanskje at Hitra ikke har blitt fulgt opp på samme måten. Om det kan føre til at Hitra-Frøya legger inn enda et gir på Hitra så det bra for folket. Og dette er gratis, til forskjell fra Hitra-Frøya som låser inn stoffet.

- Hvor lenge har du tenkt å være redaktør i Hitra24?

- Det vet jeg ikke.

- Har du noen formening i det hele tatt?

- Nei. Jeg trodde ikke jeg skulle holde på så lenge med Frøya.no heller, men jeg sitter nå her fortsatt. Målet er at de skal klare seg selv. Jeg har nok å holde på med for å si det sånn.