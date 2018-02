Berge Rederi flagger hjem flere skip

Nyheter

- Stadig flere skip seiler under norske flagg. Berge Rederi AS på Hitra er blant dem som har flagget hjem det siste året, sier Christine Spersrud Haug, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

Berge Rederis fraktebåt MV Sula var registrert på Bahamas inntil november i fjor, da det ble registrert med norsk flagg og hjemmehavn i Trondheim. Berge Rederi har hovedkontor i Fillan på Hitra.

I en pressemelding mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen(H) at denne og mange andre hjemflagginger de siste årene skyldes regjeringens politikk.

- Vi er av verdens ledende havnasjoner, og har lange og stolte tradisjoner innen skipsfart. Jeg er glad for at vi har klart å snu den negative utviklingen, slik at flere redere ønsker å seile under norsk flagg. Dette viser at vår maritime politikk virker, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Berge: Kunne ikke frakte last mellom norske havner

Berge Rederi driver for det meste med frakt mellom Norge og utlandet. Øivind Berge i Berge Rederi forteller at det var oppmykningen i reglene for NIS(Norsk internasjonalt skipsregister)-flagg som gjorde at de valgte å flagge hjem MV Sula. Det kan bli det første av flere skip de flagger hjem i følge Berge. I dag er fire av Berges åtte skip registrert i St.Vincent, og ett i Bahamas under såkalt bekvemmelighetsflagg. Det vil si et flagg fra et annet land enn der eieren av skipet er registrert. Tre skip er registrert i NIS.

- Med NIS-flagg kunne vi tidligere ikke frakte last mellom norske havner mens vi var på vei til eller fra utlandet. Det kunne vi med bekvemmelighetsflagg, og derfor måtte vi velge det. Men nå er reglene forandret, slik at vi for eksempel kan ta ombord last i en norsk havn og frakte den videre nordover med NIS-flagg. Det er ikke det vi primært driver med, men vi har noen kontrakter der vi laster opp i Norge og losser i annen norsk havn. Det betyr at vi kan beholde de kontraktene selv om vi flagger hjem, sier Berge til hitra-frøya.no.

Flagger hjem flere skip

Berge foretrekker å seile under NIS-flagg også av andre grunner.

- Det er mye enklere for oss å jobbe opp mot et norsk flagg, enn opp mot et utenlandsk flagg. Når vi har spørsmål om noe, så er det mye enklere å snakke med sjøfartsdirektoratet, enn med utenlandske flaggmyndigheter. Alle nye båter vi tar inn nå registrerer vi i NIS. Neste uke overtar vi en båt fra et tysk rederi, som vi registrerer i NIS. Vi vurderer også å ta de båtene vi har under bekvemmelighetsflagg inn i NIS. Men det er en prosess som tar litt tid, sier Berge.

- Sikrer arbeidsplasser

Næringsministeren er glad for at flere båter blir flagget hjem.

- En stor norsk flåte er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier Røe Isaksen.

I følge hans departement var skipsregisteret frem til 2015 preget av nedgang. I 2014 var det 522 skip i norsk internasjonalt skipsregister.

I maritim strategi la regjeringen frem flere tiltak for å snu den negative utviklingen. Regjeringen har blant annet myket opp fartsområdebegrensninger for NIS-skip, og styrket tilskuddsordningen for sysselsettinge av norske sjøfolk i registeret.

I alt kan 54 av skipene som har flagget inn i NIS siden 1. januar 2016 knyttes direkte til fartsområdeendringene.

- Dette er en veldig gledelig nyhet for hele den maritime næringen i Norge, og med økt tonnasje får vi større slagkraft i internasjonale maritime fora. En flåte i vekst kan også bidra til muligheter for norske sjøfolk, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Bruttotonnasjen i den NIS-registrerte flåten er nå på over 15 millioner, en økning på 14,3 prosent siden 2014.