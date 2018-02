Rådmannen foreslår å halvere Sistien

Nyheter

Begge ytterområdene, mot Siholmen og mot Rabben marina, vurderes som så problematiske at rådmannen foreslår at den mye omdiskuterte strandpromenaden på Sistranda halveres i lengde.

Oppdraget med å starte planarbeidet med Sistien, gikk på å regulere en 1,5 kilometer lang strandpromenade fra Siholmen til Rabben Marina på Sistranda. Ideen om Sistien er over ti år gammel, og det har vært kritiske røster til at det skal etableres en slik sti også tidligere. Men det var da reguleringsarbeidet startet sist høst at motstanden for alvor ble synlig.

Et grunneiermøte i januar viste at kun en grunneier var positiv til å få en slik sti over eiendommen sin.

Så nå, midtveis i arbeidet med reguleringsplanen, legger rådmannen fram en sak for formannskapet. Politikere skal på tirsdag ta stilling til om man skal ta bort nærmere halvparten av stien, og kun planlegge en sti på 800 meter. I retning Rabben foreslås det å stoppe strandpromenaden før eiendommen til Siri Harr Steinvik, som har risikert å få stien rett gjennom hagen.

Det foreslås at stien går opp mot fylkesveien der Beinskardveien starter. Dermed vil stien bli direkte knyttet mot omsorgsboligene som planlegges på Bekken.

På Siholmen-sida er det Fosen verkstedservice som regnes som bøygen. Verkstedet har godkjente planer om å bygge ut et slip i strandsonen der. I forslaget fra rådmannen foreslås det at strandpromenaden svinges opp mot hovedveien før de to forretningsbyggene ved Myratangen, hvor Dalpro planlegger å bygge nytt.