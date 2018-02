Fortsatt uten nettforbindelse

Nyheter

- Jeg blir frustrert og forbannet. Vi opplever stadig utsettelser, fortalte Bjørg Reitan Bjørgvik til lokalavisa i januar.

Da hadde hun og mannen Olaf Martin vært uten internett hjemme på Kvenvær siden 20.desember. Dette går utover Bjørgviks rolle som både politiker og privatperson. Gjentatte ganger har de vært i kontakt med tilbyder Telenor og deres underleverandør Relacom som sørger for vedlikehold og reperatører.

- Vi har ennå ikke fått reparert nettilgangen. Relacom bare skyver reperasjonen foran seg. Vi får nye datoer hver uke og opplever at de kommer med mange bortforklaringer, forteller Bjørgvik til lokalavisa denne uka.

Relacom kunne i januar fortelle at de er klar over etterslep i Kvenvær-området.

- Vi gjør vårt beste for å løse alle sakene så raskt vi kan. Vi har tilegnet flere ressurser til området og har som mål å rekke alle innen fristen. Vi beklager så mye for ulempen den lange ventetiden medfører for kundene, men vi kan forsikre om at vi vil ha ressurser i området helt til alle sakene er løst, sa kommunikasjonssjef i selskapet, Cecilie Sørensen.

Det er til liten trøst for Bjørgvik som fortsatt ønsker nettilgang så raskt som mulig.

- Vi er avhengig av nettforbindelse i dag, det er tross alt 2018 og ikke langt tilbake i tid.