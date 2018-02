- Kiwi vokser, og de vokser ekstra mye på Frøya

Nyheter

I en pressemelding fra Kiwi forteller dagligvarekjeden om sine tall for 2017.

"Ifølge våre tall har KIWI en langt høyere vekst enn markedet og vokste med 5,7 prosent i 2017. Vi forventer vår markedsandel til å bli 20,8 prosent for 2017, opp 0,9 prosentpoeng fra året før. "

Og blant butikkene utmerker Kiwi Frøya seg.

"For hele 2017 har KIWI Frøya økt sin omsetning med nesten 9 prosent sammenlignet med 2016."

- Veksten skyldes både at stadig flere kunder har sans for vårt grønne og sunne konsept og lave priser, og en fantastisk innsats fra butikkens dyktige butikksjef, Hege Aaness Fredagsvik, og hennes team. Vi er svært glade for at kundene setter pris på vår grønne profil, og at vi har fått et godt fotfeste i området, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i Kiwi.