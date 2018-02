Nyheter

For første gang i historien var 4H-ere fra hele Trøndelag samla til plakettutdeling. Det skjedde i Trondheim 2. februar. Fylkesmann for Trøndelag, Frank Jensen delte ut plankettene. To av mottakerne er fra Havørna 4H på Sundlandet/ Hemnskjela: Hans Robin Strøm Oddan og Mads Røvik.

For å få 4H planketten må man ha vært med i minst syv år, og ha godkjent syv årsoppgaver.