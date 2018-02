Nok en fantastisk judotur til Levanger

Nyheter

- Åtte ivrige judogas reiste fredag til Levanger for å delta på årets Regionmesterskap i judo. Sammen med trener Rafał Sobiecki og fem foreldre, var det en fin gjeng med masse godt humør som reiste denne gangen, forteller Nina Nesset i Sandstad IL.

Ekstra spente var søsknene Noah og Nanna Kristensen Darell som skulle delta på konkurranse for første gang.- Fredag kveld ankom vi Levanger judohall for å rigge oss til overnatting. Dette er en sosial event som utøverne setter stor pris på. Sovepose og flatseng kan være veldig stas.En tur på restaurant for å spise måtte også til før det ble leggetid for spente barn. Lørdag klokka sju startet dagen med en kort treningsøkt og peptalk fra trener Rafał for utøverne, før alle samlet seg til felles frokost i kantina i hallen. Bare glade, men litt trøtte fjes å se på morgenkvisten.Konkurransen som er den første i årets judokarusell, startet kl 10.00 og rundt 100 deltagere hadde funnet veien til Levanger denne dagen.- Alle Sandstad ILs judoutøvere gjorde en veldig god innsats. Nanna og Noahs debut på judomatta gikk over all forventning, og forståelsen for sporten vokste mye på den korte tiden de gikk i kamp. Barneutøverne er fullt på høyde med resten av regionen fremdeles, og enkelte holder nå på å utmerke seg i sine klasser. Og de får mye gode tilbakemeldinger fra andre klubber som observerer det gode arbeidet som legges ned på Hitra, sier Nina.

Seweryn Bagniewski utmerket seg i også denne gangen.



- Seweryn imponerer med sin gode teknikk i hver eneste kamp han går. Han går mot svært gode utøvere i sin klasse og klarte denne gangen å kapre bronsjemedaljen i RM. Det blir spennende å følge Seweryn fremover. For her kan det skje spennende ting om han fortsetter å satse som nå, i følge Nesset.

Hun sier det ikke var et surt fjes var å se fra noen av de 14 som dro på tur. Og Sandstad IL Judo gleder seg allerede til neste stevne som er Nidaroscup 3.mars i Trondheim.