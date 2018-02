Nyheter

Tonje Fjeldberg Elshaug fra Ansnes har fått utmerkelsen Lash off artist of the year. Mens vinneren selv er på vei hjem fra Nevada, flommer sosiale medier over med gratulasjoner.

- Jeg er verdens stolteste vinner. Dreams come true, skriver Tonje selv på sin egen Facebook-profil etter utmerkelsen.

Som Lash Artist of the Year vil Elshaug motta over 25.000 dollar i kontanter og premier samt reklame, markedsføring og reisemuligheter med NovaLash. Hun er også avbildet i Eyelash magazine etter prisutdelinga.

- Håper det vipper vår vei! Søstrene Marte og Tonje Fjeldberg fra Ansnes på Hitra har nådd langt med arbeidet sitt. Nå er de plukket ut til å konkurrere i verdens største skjønnhetsmesse.

Spenning og glamour

NovaLashs LashOff 2018 ble arrangert i Royal Sonesta Hotel i Houston med spenning og glamour, rapporterer Eyelash Magazine. Dette var sjuende gang man kåret den som internasjonalt er best med øyevipper.

- Å vinne denne ettertraktede prisen betyr at man har den tekniske ferdigheten til verdens beste talent, skriver magasinet, som også forteller at Tonje Fjeldberg Elshaug var ekstatisk av glede da hun mottok prisen fra Sophy Merszei i NovaLash.

- To be a finalist in LASHoff was overwhelming, but to win Lash Artist of the Year is truly my dream come true, uttalte prisvinneren.

- Det får meg til å føle at alt er mulig. Hvis du aldri gir opp, har store drømmer og jobber hardt, kan du oppnå drømmen din. Jeg håper denne prisen inspirerer andre, sier hitterværingen.

Finalistene vurderes ifølge bladet på applikasjonsteknikk, produktbruk, klientutdanning og generelle kommunikasjonsevner.

Høye mål

Etter at Tonje la vippeforlengelse på seg selv i 2005, satte hun seg klare mål for hvordan hun skulle oppnå sine største drømmer. Tonje ville bli en av verdens dyktigste vippeartister, og ville også møte Sophia Nawarrow, oppfinner av NovaLash vippeteknikk, og Sophi Mercei, som er grunnlegger av NovaLash. Nå har mange av drømmene gått i oppfyllelse.

I 2006 startet hun Glimt Bli Ny Studio i Trondheim og fikk eneansvar for distribusjon og opplæring for NovaLash i Norge sammen med sin søster Marte Fjeldberg. Også Marte har vært i Nevada

- Nå nylig ble jeg for andre gang invitert til London for å representere NovaLash, og fikk da legge vipper med verdens dyktigte vippertister, Sophia Navarrow og Karlen Smith. De ble så imponerte over mitt talent at jeg til og med fikk legge vipper på selveste Sophia. Hun sa hun aldri hadde hatt så fine vipper og at jeg var en av eliten i verden. Du må tro jeg ble stolt, fortalte Tonje til lokalavisa tilbake i 2014. Deretter har hun nått nye høyder sammen med denne leverandøren. Inkludert i dette har vært turer til Las Vegas for å møte gründerne i NovaLash og få spesialtrening med dem.

Med hjertet på riktig plass Et sterkt møte gjorde inntrykk på Tonje Fjeldberg Elshaug.

- Jeg har alltid vært meget målbevisst, og har skrevet opp mine mål og drømmer. Dette er et bevis på at hvis man har et mål i livet man virkelig ønsker å oppnå, så må man lage seg klare mål på hvordan man skal klare det. Man skal ha så store drømmer at de virker skremmende når man skriver dem ned, fortalte hun i intervjuet.