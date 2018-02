Tilbake i rollen som daglig leder

Nyheter

I følge Brønnøysundregistrenes kunngjøringer er Torbjørn Ulvnes tilbake som daglig leder i firmaet Elektro Team.

Ulvnes ønsker ikke å kommentere saken nærmere overfor lokalavisa.

Elektro Team AS så dagens lys 1.april 1987 da Torbjørn Ulvnes sammen med kollegene Svein Tøften og Gunnar Andresen valgte å slutte i Sør-Trøndelag Kraftselskap, for å etablere egen bedrift i Fillan. Med Torbjørn som leder har bedriften vokst jevnt og trutt. I 1997 ble også kraftselskapets installasjonsavdeling med ansatte fusjonert med Elektro Team AS.

Etter å ha vært daglig leder i nærmere 30 år, bestemte Torbjørn seg for på trappe litt ned. Roger Einvik tok over som daglig leder da Ulvnes gikk over i ny rolle som teknisk sjef i bedriften i 2015.