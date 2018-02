Aksjonen har rundet en ny hundretusen-strek

Nyheter

Krafttak mot kreft i øyregionen har nå passert fantastiske 200.000 kroner.

TrimFit og Alpha Security er to av de mange lokale bedriftene som de siste dagene har innbetalt sin donasjon til aksjonen og bidratt til at russeklassenes mål om tilsammen 500.000 kroner er et skritt nærmere.

Berit slo til med tre sanger i ett Ordføreren sang for kreftsaken og frøyarussen. Se og hør framføringen her:

- På Trimfit har vi flere medlemmer og pasienter har blitt ramt av kreft. Vi ser hvordan det påvirker kropp og livskvalitet, og det er derfor et enkelt valg å støtte denne innsamlingen til kreftforeningen som russen på nytt har dratt i gang. Håper så mange som mulig kan bidra med noe, sier fysioterapeut Sanna Fjeldvær ved TrimFit i Fillan.

Roger Reitan og Rune Vitsø i Alpha Security AS støtter også aksjonen.

- Vi bidrar gjerne til denne aksjonen.Vi har begge blitt berørt av sykdommen, i nær familie og omgangskrets, blant venner og kollegaer. Håper flere stiller opp, slik at målet kan nås, sier Roger og Rune.

Resultatet så langt

Tirsdag ettermiddag har det kommet inn til sammen 111.500 kroner på Frøya og 98.000 kroner på Hitra.

Tilsammen har russeklassene en målsetting om å passere en halv million kroner til kreftsaken.

I tillegg til hver sin digitale innsamling skal lokal russ gå med bøsser i mars. Pengene fra årets Krafttak skal denne gang skal gå til forskning på senskader og tilbud til de som lever med senskader etter kreftbehandling.

Vil du støtte aksjonen? Du finner enkel innbetalingsmåte her:

Hitraaksjonen

Frøyaaksjonen

Send oss ditt bilde

Lokalavisa Hitra-Frøya samarbeider med Kreftforeningen om å skape oppmerksomhet rundt innsamlingsaksjonen og dette viktige temaet. Har du eller din bedrift gitt en gave til Krafttak mot kreft, så send oss gjerne et bilde og litt tekst - vi er overbevist om at mer oppmerksomhet gir mer penger til aksjonen. Bruk adressen post@hitra-froya.no