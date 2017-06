Her er noen av de vi møtte på dag 3

Lokalavisas Øypatruljen har tatt kvelden for dag tre på vår ferd rundt i øyregionen. I dag tidlig tok mannskapet løs i Fillan og reiste via Fjellværøya, over Frøyafjorden og innom både Inntian og Uttian. Vi har møtt mange fine mennesker, som blir til historier her i avisa etterhvert. Allerede nå kan du ta en titt på skipsloggen i videoblogg-format og se litt av det Øypatruljen har opplevd i dag.

Torsdag legger vi ut på nytt tokt. Planen er dag - hvis været tillater det - å ta turen ut i Froan.

Følg oss på direkten gjennom hele dagen. Og tips oss gjerne om hvor vi bør gjøre strandhogg.

Tips oss på e-post: post@hitra-froya.no

eller telefon: 72440400 eller 928 28 154

