Dro innom Frøya for å treffe igjen en gammel venn

Fra seilbåten Lady Melina på Rabben Marina strømmer det latter og sprudlende god stemning, tidlig fredag morgen.

Ut på dekk kommer Janusz. Han kan fortelle at det ombord befinner det seg syv venner inkludert kapteinen Bolek. De kommer alle i fra storbyer i Polen, sier han, og ramser opp Warzawa, Lodz, Wroclaw og Poznan.



Har en venn bosatt på Frøya

- Vi er en gruppe venner som en gang i året møtes for å dra på båttur. Det har vi gjort helt siden vi tilfeldigvis møttes på ferie for fire år siden. På en arrangert båttur, smiler han.

- Tidligere har vi seilt i Østersjøen. I år startet turen vår i Ålesund og ferden går videre nordover i dag.

Grunnen til at de har valgt å legge inn en stopp på Frøya er fordi en i reisefølget har en venn bosatt på Frøya, forklarer Janusz. De hadde ikke sett hverandre på mange år. Derfor var dette en veldig god anledning til å møtes nå.







Foretrekker naturen



For vennegjengen er det ikke cruiseskip, bylivet eller de store folkemengdene som lokker.

- Vi bor til daglig i et industrialisert land, derfor er det veldig viktig for oss å velge feriemål med rolige omgivelser. Her i Norge har dere godt med plass rundt dere og uberørt natur. Av og til lurer jeg på: Forstår dere egentlig hvilket utrolig vakkert land dere bor i?, smiler Janusz, før resten av gjengen slår følge med ham ute på dekk.