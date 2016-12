Søker fartsglad ungdom til trafikk-prosjekt

- Er du bilinteressert? Er du glad i fart og spenning?

Spørsmålet runget utover salen av videregående-elever ved Guri Kunna skolested Hitra under juleavslutninga, der hele skolen var samlet. Trygg Trafikks prosjekt "Kjør for livet" var tilstede, først for å dele ut premien til Sara Arnesen, som vant i konkurransen #Erdusikker? Deretter for å presentere prosjektet RPM for øyungdommen.

- Kan du svare ja på spørsmålene, er vi på jakt etter deg, sa Per Ivar Staberg i "Kjør for livet". RPM er et tilbud til 30 ungdommer i Sør-Trøndelag, der deltakerne blir plukket ut etter søknad. RPM går over seks samlinger det neste året.

Utfordrende samlinger

"Baktanken" er selvsagt trafikksikkerhetsarbeid og ulykkesforebyggende tiltak. Men det er lov å ha det interessant og artig underveis. RPM-deltakerne blir delt inn i lag som skal konkurrere om fete premier. Under samlingene skal de blant annet bygge team, drive etterforskning på et ulykkessted, delta i profesjonell redningsøvelse sammen med nødetatene og diskutere de vanskelige sidene ved trafikken, sånn som dødsulykkene.

- Vi skal også ha det kjempekult med å kjøre rigga biler på bane, enten på Lånke eller på Frøya. Her skal dere få testa dere skikkelig mot sjåfører i verdensklasse, vi skal ha langkjøring på landevei og vi skal følge opp med "trackdays" i etterkant, som er gratis kjøring på Lånke med heftige kjøretøy, fortalte Staberg og lokket mange til å skrive seg på lista over interesserte.

I stedet for pekefinger

Staberg og kollega Edvard Taarnes snakker varmt om bruken av engasjerende prosjekter for å få fram budskapet og skape effekter, framfor å stå foran ungdom i et klasserom og snakke strengt.

- I stedet for pekefinger, prøver vi å finne prosjekter som engasjerer ungdommen. Det gir også påviselig resultater og bedre sjåfører enn om vi skulle stått her med pekefingeren, sier Staberg og Taarnes til lokalavisa i etterkant.

Penger til førerkortet

Prosjektet #Er du sikker, er også et slikt prosjekt. Som Hitra-Frøya har omtalt tidligere, har skolen hatt gående trafikksikkerhetskampanjen #ErDuSikker? fra Trygg Trafikk. Elevene på Frøya og Hitra har gjennomført forskjellige oppdrag relatert til trafikksikkerhet. Vinneren ble Sara Arnesen. Premiepengene på 15.000 kroner skal gå til førerkort.

Sara leverte blant annet inn et bidrag til Instragram-oppgaven rundt riktig beltebruk, der hun tok bilde av lillebroren sin hvor de demonstererte både riktig og feil bruk av bilbelte. Som igjen kan være av stor betydning om man skulle komme ut for et trafikkuhell.

- Slik lærte både lillebroren min og jeg hva som er riktig. Jeg synes dette har vært en bra og lærerik kampanje, forteller Arnesen.