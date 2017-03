Det krydde av kreative ungdommer i Frøya kultur- og kompetansesenter og Guri Kunna videregående skole skolested Frøya tirsdag. Da var det regionfinale i innovasjonscampen, der tema var marine oppgaver. I alt rundt 100 niendeklassinger fra Trondheim, Orkanger, Hitra og Frøya jobbet i grupper med problemstillinger gitt av Marine Harvest.

Ingjerd Skjefstad, rådgiver i Ungt Entreprenørskap, sier at det var på sin plass med en regionsfinale innen innovasjon som inneholdt « et blått tema».

Hun lot seg imponere over ideene og presentasjonene som ungdommene kom opp med i løpet av tre-fire timer tirsdag.

- Dette er den første gangen at Ungt Entreprenørskap arrangerer en marin regionfinale i samarbeid med Trøndersk kystkompetanse, Marine Harvest og Guri Kunna vgs. Nå skal vi evaluere nærmere, men det virker som det kan bli flere slike innovasjonscamper.

Problemstilling 1

De som vant priser under problemstilling 1, Opplevelsesbasert reiseliv med sjømat som en del av opplevelsen.



3. plass Fillan 1:

Idé om femdagers kurs med ulike opplevelser året rundt, her i øyriket



2. plass Charlottenlund gr 1:

Et hotell over og under sjø hvor gjestene kan fange, hente og tilberede sin egen fangst.



1. plass Sistranda 2:

Idé om å tilby en opplevelsespakke til de besøkende i øyregionen som spiller på livssyklusen til laksen.



- Slike ideer gir oss trua på fremtiden, sa en av jurydommerne, Heidi Glørstad Nielsen.



Problemstilling 2

De som vant priser under problemstilling 2, Utvikling av produkt, konsept eller kampanje som fører til at sjømatforbruket øker blant unge:



3. plass Flatåsen 3:

Konsept med egen sjømatrestaurant myntet på unge hvor de gjestene kan lære seg å tilberede sjømaten selv. Laget egen rap til presentasjonen sin som slo an blant juryen.



2. plass Hoeggen 2:

Disse elevene hadde utviklet en tjeneste som finnes og er i tiden, nemlig «matkasser» som blir levert på døra, bare at disse skal basere seg på sjømat.



1. plass Orkanger 2:

Laget en idé om en interaktiv app som gir poeng når man deler sjømatoppskrifter eller legger inn egne sjømatoppskrifter i appen.





Innovasjonscamp: Utfordret ungdommen på kommunesammenslåing - Vi hadde meninger om temaet fra før av, men det har faktisk endret seg litt



- Utfordrende

- Det er veldig gøy å være på med i den marine regionsfinalen i innovasjon på Frøya, og kunne bidra til å utvikle fremtiden, forteller Simen Rekdal, Aurora Mittet, Martine Elverhaug Pettersen og Louise Brøndbo Millerjord fra Hoeggen skolen.

- Vi laget en App som het Fishfood hvor man kan bestille og få levert sjømat på døra. Jo mer fisk man bestiller og spiser, jo mer mobildata vil man få i bonus.

- Konkurransen har vært utfordrende. Det har vært spennende å konkurrere mot de andre ungdomsskolene, sier de.