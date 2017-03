Matfagelevene tok tre priser på messe for ungdomsbedrifter

Ungdomsbedriften Tangspræll vant var Gastronomiprisen, Største verdiskapning samt andreplass i Beste landbruks- eller fiskeribaserte produkt under dagens fylkesmesse for ungdomsbedrifter i Trøndelag. Det melder froya.no.

Det er restaurant- og matfagelevene ved Guri Kunna videregående skole skjuler seg bak det sprelske bedriftsnavnet. Elevene har god erfaring med å lage og servere mat, og høstet svært mye lokal entusiasme også i vinter da de holdt åpent restaurant.

I dag imponerte de altså juryen under fylkesmessa. I tillegg til prisene og heder, vant elevene en såkalt gullbillett, som gir adgang til NM, som arrangeres i Oslo i mai.

Det er Ungt Entreprenørskap Trøndelag som arrangerte Fylkesmessa (FM) for Ungdomsbedrifter på Magneten kjøpesenter på Levanger. Også i år ble messa et felles arrangement for Nord- og Sør-Trøndelag, og det var ventet deltakelse fra over 100 ungdomsbedrifter.

Hovmester Livijus har sitt fulle hyre med å ta imot bordbestillinger til årets restaurantuke på Guri Kunna videregående.

Tangspræll UB består av hele andreklasse ved restaurant- og matfaglinja og stilte ifølge froya.no i dag med tangbaserte retter. Hele klassen blir invitert til Oslo.