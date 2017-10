Fra Red Alert til Escape from Tarkov! 

Øyungdom

Når man kommer inn på Frøya kulturhus på en fredagskveld blir man tatt varm imot av popkornlukt og noen som små-klimprer på et piano. Denne tilsynelatende rolig overflaten skjuler det som skjer i storsalen.

Med dunkel belysning blinker keybordene i alle universets farger og skjermene viser alt fra ville og fantastiske eventyrverdener til apokalyptiske dystopiske fremtidsvisjoner som spillerene må flykte fra. Velkommen til datapartyet Frøya-LAN!

- De fleste kommer for å spille, men det er noen her som bare kommer for å henge og se på, forteller Ronny Alexander Johansen, en av arrangementets administratorer. Man hører dempet klikking fra tastatur og noen stemmer som snakker gjennom den lavmælte tecno-musikken som spilles.

- Her kan du stille opp med hva du vil. Ta med deg datamaskinen eller...

Niklas Kristiansen reiser seg og peker ut i salen.

- Han der, han har med seg en x-box og sitter og spiller.

Frøya-LAN blir arrangert for sjette gang på rad. Tilstellingen settes opp to ganger året og er for dataspillentusiaster og andre som liker å spille dataspill.

- Vi har dette for at alle kan samles, komme seg ut av gutterommet og samles rundt det vi liker å drive med, forteller Ronny.

- LAN står for Local Area Network er det vel, forteller Niklas. - Det var da guttegjenger satt sammen og koblet datamaskiner opp til hverandre og delte filer...nå betyr det et data-party, rett og slett.

Frøya-LAN hadde sin spe start for 18-19 år siden når det ble arrangert på kantina på den gamle videregående-skolen. Det var da satt i gang av ungdommen selv.

- Nei, vi spilte Red alert og quake den gangen da, sier Vidar Ulstad, en av de andre administratorene. Ved nærmere ettersyn så spilles det blant annet «Escape from Tarkov» og «League of legends» ute i salen.

- Det var vel han Sander som startet dette her også syns vi det var kult vi andre også, sier Jonas Gipling mens blodet spruter og pistoler og gevær tømmes for ammunisjon på skjermen foran ham.

Om man tenker seg at de som viser seg her er lyssky gutte-menn som lever på NAV og ikke har sett sollys på seks måneder, tar man fryktelig feil. Her sitter alt fra videregåendeelever til lærlinger i kommunen, røkter og it-ansvarlig på skolen. Det er et mangfoldig tversnitt av øyværinger som har møtt opp; om det var noe å utsette på dette kan man si at det er få jenter til stede.

- Hovedpoenget er at vi skal sitte og spille og ha det gøy sammen, legger Johansen til i det han tar seg en tur rundt i salen for å se om deltagerne har det de trenger og er fornøyde.

Tilstellingen varer fra torsdag til søndag og alle som har lyst oppfordres til å komme ned og delta i aktivitetene.

- Det er vel noen av de mest Die hard her som kommer til å døgne frem til søndag, men oss dødelige drar vel hjem en tur for å få oss litt søvn, smiler Ulstad.