Hva om du fikk være ordfører for en dag? spør vi ofte. Johannes (14) fikk nettopp dette

"Hva ville du gjort om du fikk være ordfører for en dag," spør gjerne vi i lokalavisa i Ung-intervjuene våre. 9.klassingen Johannes Kaald fra Hestvika fikk prøve nettopp dette i dag.

Under ungdommenes Operasjon Dagsverk (OD) spurte Johannes om å få lov til å jobbe sammen med ordfører Ole L. Haugen. Og siden det i dag var kommunestyremøte på Hitra, tok Johannes plass ved bordet til Haugen, rådmann Laila Hjertø og varaordfører Eldbjørg Broholm. Johannes fikk det ekte ordførerkjedet rundt halsen og hjalp til med oppropet av representantene i starten av møtet, før han orienterte kommunestyret om årets OD-aksjon.

Johannes fulgte deretter dagens debatter og fikk også med seg at representanten Trygve Sivertsen ble kjent inhabil i en sak og sendt på gangen.

- Han er ingen forbryter altså, men slik er loven vår, betrygget Haugen overfor sin yngre kollega.

Da representantene hadde diskutert seg gjennom alle sakene, fikk "ordfører" Johannes Kaald æren av å slå klubba i bordet og erklære møtet for hevet.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Mange unge øyværinger har i dag jobbet på ulike arbeidsplasser og gitt lønna si til aksjonen. Pengene går i år til støtte Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria.

-I mer enn 50 år har oljevirksomhet fra internasjonale selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og for innbyggerne som bor i Niger-deltaet. Hvert eneste år skjer det mer enn 1000 oljeulykker som forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder går det ikke en gang an å dyrke mat, fordi forurensningen har spredt seg så dypt som 5 meter ned i jorden. Dette får store konsekvenser for vanlige folk, skriver Operasjon Dagsverk om årets aksjon.