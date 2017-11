Skam-stjerne skal inspirere trøndersk ungdom i helga

Øyungdom

Frøya ungdomsråd stiller med tre representanter under det aller første Ungdommens Fylkesting i Trøndelag til helga. Dette er Elisabeth Berg, Guro Dragsnes og Iver Tanemsmo. Ifølge deltakerlista til fylkeskommunen har ikke Hitra ungdomsråd noen påmeldte.

Ungdommens Fylkesting 2017 arrangeres på Stjørdal fra førstkommende fredag til søndag.

- Vi gleder oss stort til å sparke i gang historiens første ungdommens fylkesting for over 90 engasjerte ungdommer fra hele fylket, sier Ina Marie Kvithyll, leder av Ungdommens fylkesutvalg. Kvithyll forteller at de blant annet henter inspirasjon fra NRK sin storsuksess «Skam».

- Ulrikke Falch, kjent som Vilde fra «Skam», har markert seg som samfunnsdebattant og har blitt kalt en av Norges mest interessante unge stemmer. Hun kommer til Ungdommens fylkesting lørdag for å snakke om det å være ung i dag, forteller hun.

Fredag kveld er det oppmøte og velkomst før kurs i tale-, debatt- og presentasjonsteknikk og sosiale aktivieter. Lørdag morgen står fylkesordfører Tore O. Sandvik for den offisielle åpningen av tinget lørdag kl. 09.00, og påtroppende fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Karen Espelund, runder av det hele søndag ettermiddag.

Det er Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Ungdommens fylkesutvalg i Sør-Trøndelag fylkeskommune som arrangerer det første felles Ungdommens Fylkesting for hele Trøndelag.

Ungdommene, som representerer sine kommunale ungdomsråd, skal i løpet av helgen vedta rammene rundt ungdomsarbeidet i Trøndelag fylkeskommune, samt jobbe fram satsingsområder som Ungdommens fylkesutvalg skal jobbe med det kommende året.