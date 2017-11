Øyungdom

Lærer og MOT-coach Sarah Dahlø Strøm ved Fillan skole håper alle blir med på å gjøre torsdag 23. november til årets varmeste dag.

- Hitra og Frøya kommuner er MOT-partnere, og skal selvsagt markere MOT til å glede- dagen i år igjen. Sammen med våre unge motivatorer skal vi lage ei trivelig stund for alle tre skolene våre, sier Sarah Dahlø Strøm på vegne av MOT Hitra og MOT Frøya.

- MOT til å glede-dagen handler om å ha MOT til å bry seg om andre. Et viktig stikkord er: tenk enkelt! Gled bussjåføren, gode venner, naboen, farfar på aldershjemmet, læreren, bestemor som sitter alene, klassekamerater, butikkansatte, kollegaer eller barna i barnehagen, sier hun.

Organisasjonen MOT tror at nøkkelen til et varmere og tryggere samfunn er robuste ungdommer, som inkluderer alle. MOT oppfordrer derfor til å ha ekstra oppmerksomhet på å sørge for at ALLE er inkludert ved å kanskje gå litt utenfor komfortsonen.

- Det enkleste er kanskje å glede bestevenninnen eller et familiemedlem, men jeg vil oppfordre alle til å tenke litt utenfor boksen under årets MOT til å glede-dag. Kjenner du noen som sitter alene og som ikke har så stort nettverk rundt seg, så er det akkurat dem du skal huske på i dag. Ha litt ekstra fokus på å si hei, gi et smil, en tommel opp og kanskje til og med en klem til noen som trenger det. Det kan kreve litt ekstra MOT, men glede smitter og verdien til sammen blir veldig stor, sier Sarah.

Ungdomsskolene og den videregående skolen har ulike aktiviteter gjennom dagen. Ungdomsskolen på Sistranda har for eksempel satt seg som mål både og glede medelevene på småtrinnet og å reise rundt i grendene for å gjøre ting som gleder andre både på grendehus, skoler og sykehjem. 10. klassingene har kafe med underholdning for besteforeldre, foreldre, tanter og onkler.

Ved ungdomsskolen på Fillan skal de unge motivatorene bake boller til hele ungdomsskolen med påfølgende fellesstund i kantina med boller, saft, kahoot og musikk.

Ved Guri kunna vgs skolested Hitra skal de også ha fellesstund i kantina fra morgenen av.