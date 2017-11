Klara, Mette og Johanna har brukt dagen i dag til å glede bygda si

Øyungdom

Utenfor Klubben grendahus var skiltet "åpen kafé" satt opp, torsdag formiddag.

- I dag er det Mot til å glede-dagen, og på skolen har vi fått i oppgave å glede noen i grenda vår, forteller Klara Johannesson, Mette Hørnlein og Johanna Skarsvåg.



- Siden vi tre bor i grenda Klubben, hvor vi ikke har egen butikk eller skole, bestemte vi oss for å lage en kafé. Vi spurte om å låne grendahuset, og det fikk vi lov til, legger Johanna til.



De tre går i niende klasse ved Sistranda skole, og forteller at det har vært jevnt med folk gjennom hele åpningstiden deres.

- Det er de som har kjent vaffellukta og stukket innom oss, ja, smiler jentene lurt.



Johanna, Mette og Klara har stått på, laget kaffe, saft, vafler, muffins og sjokoladekake. Ikke for å selge , men å gi bort gratis. Jentene forteller at de besøkende har blitt overrasket og glade over at de slipper å betale.

- Dette har vært en kjempebra tiltak, jenter, legger en av de besøkende kafe-gjestene til.

Johanna, Mette og Klara sier absolutt de føler at de har gledet noen av sine sambygdinger i dag.

- Kanskje blir vi å gjenta en ny kafé en annen gang.