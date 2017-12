Det første av sju møter mellom elever fra sju skoler i sju land

Øyungdom

Guri Kunna videregående skole har (sammen med seks andre skoler) nå i høst startet opp et såkalt Erasmus+ prosjekt. Med på dette prosjektet er det sju skoler fra sju forskjellige land; Norge, Tyskland, Frankrike, Slovenia, Italia, Hellas og Portugal.

Alle skolene skal sende elever og lærere for å besøke hverandre i tur og orden. Prosjektet går over tre år, og øyværingene har nettopp kommet tilbake fra det første møtet i Tyskland.

- I april 2018 skal vi besøke Hellas, og neste høst vil alle skolene komme til Hitra og Frøya for å besøke oss i en uke. Dette ser vi veldig fram til, vi i øyregionen har mye å vise frem. Vi var to lærere og to elever som reiste til Mülheim an der Ruhr i Tyskland for det første av sju utvekslingsmøter, forteller lærerne Oddbjørn Molberg Larsen og Trine Akseth og elevene Veronica Lorentzen Gomez og Rokas Bliudzius fra andreåret studiespesialisering.

- Elevene bodde hjemme hos vertsfamilier hele oppholdet, og fikk følge de tyske elevene både på skole og fritid. Mye av aktivitetene var knyttet opp mot tema for besøket, «heimat» (hjemland på tysk), og elevene diskuterte hva hjemland betyr for dem, og de intervjuet andre elever og folk på gata om hva hjemland betyr for dem, og hva det vil si å være en europeer, forteller de.

Det ble også tid til en god del sightseeing og besøk på tradisjonelle tyske julemarkeder. Elever og lærere besøkte den berømte Kölnerdomen, en nedlagt kullgruve (Zollverein) og flere museumsutstillinger.

- I tillegg til Mülheim-området besøkte vi Köln og Essen, forteller de.