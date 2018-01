Maskinfører, barnehagelærer, elektriker eller på sjøen?

Øyungdom

Utdanningsmessa for Frøya og Hitra ble i dag arrangert for 11. gang. Her gis skole-elevene mulighetene til å bli kjent med hvilke utdannings- og yrkesvalg det er mulig å ta på øyene. Ungdomsskolelever fra Snillfjord, Hitra og Frøya kunne ta runden innom bedriftsstands og stands for de ulike valgene man kan ta ved Guri Kunna videregående. Men ikke alle tenker nødvendigvis å ta videregående på Hitra eller Frøya.

- For meg står det mellom studiespesialisering her ute, eller idrettslinja på Strinda. Jeg ønsker å satse på fotball, sier Ståle Arntsberg, som går 10. på Fillan.

Klassekamerat Sander Pettersen har planer om å starte på byggfag.

- Jeg har snakka litt med de som går der. Jeg har også hospitert der en dag. Jeg tenker på å bli maskinfører, sier han.

Omtrent 30 ungdomskoleelever fra Snillfjord har tatt turen. De ligger midt mellom flere skolesteder, og noen kommer til å søke seg innover til Orkdal, Meldal eller Trondheim, andre til Hitra eller Frøya.

- Jeg har lyst til å bli barnehagelærer, og skal snakke med de som tar den utdanninga, sier Kine Jamtøy, som går i 9. klasse.

Jeg tenker på elektro eller akvakultur, sier åttendeklassing Jonas Veltrup.

En gruppe elever fra naturbruk på Frøya sitter på stand og reklamerer for sitt linjevalg. Sånn bortsett fra Adrian Hoff Berge fra Mausund, som allerede er fisker, og forteller at han tar utdanninga bare for å skaffe seg papirene, så er de andre førsteårselevene fortsatt usikre på hvilken retning de skal ta, om det blir fiske og fangst eller akvakultur. Men de vil absolutt anbefale naturbruk:

- Vi synes jo det er interessant. Og så får vi være mye ute. Inntil tre dager i uka er vi på sjøen, enten med småbåtene eller med "Fru Inger", sier Elin Aarvik.