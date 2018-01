Øyungdom

Frøya ungdmsråd (FUR) presenterte seg for kommunstyret sist torsdag. Her fortalte hver enkelt medlem om hvorfor de har engasjert seg i rådet, og hva de er opptatt av. Nestleder Sara Solli Knutshaug sa at hun brenner for at ungdom skal bli hørt, og at FUR som et talerør ønsker seg flere saker å jobbe med.

FUR består av (fra venstre): Sara Solli Knutshaug, Eskil Furberg Hoff, Elisabeth Berg, Mariel Kjønnøy og Marius Furberg Hoff. Leder Iver Tanemsmo var ikke til stede i kommunestyret.