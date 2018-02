Fotballbanen forvandlet til svær ismatte. Det gledet Amalie og Angelika

Øyungdom

Fukt og kulde har omskapt fotballbanen i Hitra idrettspark til en eneste stor skøytebane. Amalie (11) og Angelika(11) hadde hele banen for seg selv torsdag kveld. Under flombelysningen skøytet de frem og tilbake langs langsiden, og prøvde seg på ulike kunstløpøvelser innimellom. Det var tydelig at de hadde det veldig moro.

- Det er artig å gjøre triks og gå fort rundt banen, syntes Amalie, som godt kunne tenkt seg å bli kunstløperske.

- Får dere til piruetter?

- Vi får det til på en måte, sier Angelika og viser sammen med Amalie at de fint klarer å snurre rundt på skøytene i en piruett.

Og skøyteisen på fotballbanen ser ut til å vare i lang tid fremover skal vi tro værmeldingen.