En meget talentfull ung mann

Øyungdom

Det er livlig i kantinen på kulturhuset. Blant løpende barn, dansere som varmer opp og foreldre og søsken som konsumerer kaker og kaffe, treffer vi frøyværingen Sigurd Sandvik Kristiansen. Førsteinnrykket av ham var på hovedscenen da han selvsikkert satte seg bak klaveret og serverte en vakker, selvkomponert låt som minner om en blanding av Hozier og Paul Simon. Dybden av den musikalske stemmen til den unge mannen er fantastisk og både tekst og komposisjon utfyller hverandre for å røre ved publikum.

Det er da noe rart å oppleve denne unge mannen utenfor hvor han med et jovialt smil setter seg og tar en prat med oss.

- Jeg har vel spilt piano i et år sånn cirka.

Sigurd forteller videre at han startet å synge i andre klasse, men det er bare i de siste årene han har startet å uttrykke seg i større musikalsk grad enn før. Overraskende nok så lærer vi at frøyværingen er selvlært på piano.

- Men jeg tar pianotimer nå da.

Sangen Sigurd fremførte - "Dreaming of Gold" - startet han å klimpre på for omtrent et år siden, meddeler han. Det er en soulbalade med en håpefull undertekst.

- Jeg vet egentlig ikke hvilken kategori jeg ligger i, jeg skrev soul, men jeg vet ikke jeg?

Soul er det med en liten sofistikert dæsj av R&B som gjorde nummeret til en skjør og vakker publikumsopplevelse. På spørsmål om hvem som inspirerer dette unge talentet, svarer han kjapt -Adele. Jeg har blitt oppmerksom på og inspirert av mange kvinnelige artister i det siste. Det er vel der jeg har funnet mye av utrykket mitt.

Han nevner også Nina Simone som en inspirator. Dette er i hvert fall en stemme som kommer til å telle med tiden og vi gleder oss veldig til å følge denne unge talentfulle mannen i fremtiden.