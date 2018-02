Øyungdom

UKM for sceneframføringene gikk av stabelen i Frøya kulturhus på lørdag, fordelt over flere forestillinger. Første forestilling åpnet med replikk-kjappe og sjarmerende konferansierer, et radarpar som bestod av Gils Rooker og Malgorzata Kopaczek-Stryzen.

- Hun sa til meg "Nå har jeg meldt meg på UKM". "Har du?!" Så spurte jeg når fristen var. Så sa hun "I morgen." Da tenkte jeg oi!, ler Gils etter forestillingen var ferdig.

Det er ikke første gang disse to har ledet publikum gjennom en festforestilling. De har før vært konferansierer i juleavslutningen på ungdomsskolen.

- Det var morsomt da, og vi klarte oss bra så da tenkte jeg at vi kunne gjøre det igjen, smiler Malgortzata. Og det gjorde de. Paret ledet publikum med stødig hånd gjennom de åtte første nummerne i årets kulturmønstring. Et show som viste de fantastiske talentene som øyriket har å by på. Alt fra folk-rock og selvkomponert Soul-R&B til street-dance og moderne ballett.

Med et bredt aldersspekter på deltakerene og en god blanding fra Hitra og Frøya var det mye å glede seg over og glede seg til. For om dette er kvaliteten på talentet og underholdningen vi kan se frem til i nær fremtid har vi mye å glede oss til!