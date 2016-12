Alt var ikke bedre før

Journalist Trond Hammervik

Det var diskusjonen i et familieselskap:

"Politi finnes det snart itj utpå her", sa svogeren min

"Vi har vel aldri sett så mye til politiet utpå her som nå", var min replikk

Flere kom med i diskusjonen, og det ble klart at de fleste hadde en oppfatning av at det lokale politiet var fraværende, og holder på å forsvinne helt.

Og dette hadde de lest i avisa.

Noen dager før hadde jeg fulgt et politisk møte i Frøya. Også her var "fraværende politi" og "fjernpoliti" ord som ble brukt. Diskusjonen gikk på politireformen, hvor nedleggelse av lensmannskontorene selvsagt er et aktuelt tema. Men betyr det at politiet er fraværende?

Gjennom mine 18 år som journalist i lokalavisa har jeg fulgt med og dekket mang en politi- og krimsak. Jeg har også dekket de endringene som har skjedd i politietaten. For ca ti år siden gikk man bort fra ordningen med bakvakter/ resservevakter. Før det hadde man en hvilende vakt som gjorde at hvis det skjedde en trafikkulykke eller brann på Frøya natt til f.eks onsdag, så ble en politimann på Frøya varslet, og rykket ut fra sitt bosted og var på plettet... ofte før brannvesen eller ambulanse var kommet fram. Med ordningen vi har i dag så er det ikke lokale politifolk på vakt på Frøya eller Hitra midt på natta midt i uka. Det er heller ikke lokal patrulje på vakt på dagtid i helgene. Derfor har det også blitt noen saker om at "nærmeste politipatrulje befant seg på Orkanger da det skjedde" eller "politipatruljen befant seg så langt unna at de valgte ikke å rykke ut".

Så hvis det viktigste med politiet er at de kan rykke ut til en ulykke midt på natta midt i uka, så stemmer jo påstanden om at politiet er blitt mer fraværende. Men hvis vi snakker om resten av ei uke da: alle dager og kvelder fra mandag til fredag, og alle kvelder og nettet i helgene? Da har vi faktisk patruljerende politi. Det hadde vi ikke i samme grad før i tida.

Vi har et mye mer synlig politi nå, og det skyldes ikke bare at man har fått uniformerte biler. Gjennom min dekning av politisaker vet jeg at det legges ned et politiarbeid som ikke står tilbake på det som ble gjort før. Men det er jo unntakssakene vi i pressen slår opp, og som fester seg hos folk.

Etter dette familieselskapet og det politiske møtet fikk jeg behov for å lage en sak som kan gi et litt annet bilde av hvordan politiberedskapen ser ut i lokalsamfunnet vårt. Det måtte finnes tall og dokumentasjon som viser det jeg selv mener å se. Lensmann Sollie var selvsagt ikke motvillig da jeg henvende meg med min "tese". Blant annet kunne han legge fram tall som viser at lokale politipatruljer legger bak seg tre til fire ganger så mange kilometer på veien som for ti år siden. Det er mye forebyggende politiarbeid i en uniformert bil langs veien. Han fortalte også om hvordan turnusen er bygget opp basert på erfaringstall, slik at hullene er på de tidene det skjer minst. 95 prosent av alle hendelser skjer når det er lokalt politi på vakt.

Og jeg fikk bli med en patrulje og høre om hvordan deres politihverdag er. Det ble en reportasje om "En patruljerende hverdag" som ikke ga like mange klikk på nettavisa som f.eks en sak med tittelen "Rykket ikke ut til melding om fyllekjøring".

Men av og til så må vi i pressen prøve å balansere oss selv. Lokalavisa skal gi et bilde av hvordan det ser ut i lokalsamfunnet vår, og hvis vi gjennom oppslag om enkelthendelser får det til å feste seg en oppfatning blant folk om at "sånn er det hele tida", så føles det bra og viktig å kunne fortelle den andre versjonen også.

