Heder, ære og overrekkelser

Hitra Vektløfterklubb feiret nylig sine 40 år med festmiddag på Dolmsundet hotell. Hele 90 personer til bords, masse heder og ære og dertil overrekkelser. Til stede på arrangementet var også Hitra kommune ved ordfører Ole Haugen, samt Norges Vektløfterforbund ved Tryggve Duun og Nordenfjeldske vektløfterregion ved Trond Kvilhaug. To vektløfterklubber var også representert, Nidelv IL ved Johnny Block og Trondheim Atletklubb var til stede og gratulerte jubilanten.

Hedret utøverne

Av de som ble hedret sto selvfølgelig utøverne i første rekke. Hele 12 utøvere med gullmedalje i norske mesterskap ble ekstra satt pris på denne kvelden. De fleste av dem har flere gullmedaljer gjennom 10 årsperioden.

Av disse utøverne er det Kevin Lund som har holdt på lengst i klubben, Runar Klungervik har hele 6 gullmedaljer i siste 10 års perioden, både i ungdom, junior og i mesterskap for seniorer, og blir naturligvis hedret ekstra for det.

Jubileumsberetning

I forbindelse med jubileet ble det også laget en egen jubileumsberetning. Beret-ning tar særlig for seg de 10 siste årene, men inneholder også noe fra hele 40 års-perioden.

Her finner man Hitra Vektløfterklubb sin rankingliste gjennom 40 år og resultatservice de siste 10 år, samt en masse foto og kopi av avisutklipp fra spesielle hendelse og eller mesterskap med gode resultater.

Overrekkelser

I løpet av kvelden ble det foretatt flere overrekkelser til flere personer som over tid har bidratt på forskjellig vis for klubben. Som bevis på deres innsats fikk de overrakt en plakett fra klubben.

Vidar Bjørstad og Harald Hatle har de siste 15–20 årene vært tilknyttet klubben. Det startet slik som det gjør hos de fleste ved at man har noen i familien som praktiserer idretten, og så blir man som for-

elder med i en eller annen form. Begge har over lengre tid bidratt i organisering av stevner både som dommere og speaker. De blir begge hedret for at de stiller opp gang etter gang.

I tillegg ble også fire andre meget viktige støttespillere hedret for sin lange innsats for Hitra Vektløfterklubb. Karin Forsnes og Roger Lund har vært med de siste 10 årene og stiller alltid opp når de blir spurt, det være seg dugnad eller organisering og gjennomføring av stevner.

Karin Forsnes har også i flere perioder sittet i klubbens styre, og hun er også vekt-løfterdommer.

Kariann Ulvan har vært med i klubben de siste 15 årene. Hun har i hele perioden sittet i klubbens styre, og gjør det fortsatt, som nestleder. Hun stiller alltid opp og har hele tiden vært en veldig stor pådriver for alt som klubben holder på med. Kariann er også vektløfterdommer, og bidrar også veldig mye i forhold til arbeide opp mot Norges Vektløfterforbund.

Tore Mellemsæther har vært med klubben helt siden han selv var aktiv vektløfter for godt over 20 år siden. Han har i perioder sittet i klubbens styre, og vært svært delaktig i utbyggingsprosesser. Han har de siste 10 årene vært trener for ut-øverne og gjør fortsatt det. Tore Mellemsæther er også vektløfterdommer.

Slike gode støttespillere er klubben helt avhengig av for å drive klubben videre.

Ivar

Ivar Kværnø har holdt på med Hitra Vekt-løfterklubb helt siden den ble etablert for 40 år siden. Han begynte med vektløfting en del år før Hitra Vektløfterklubb ble stiftet, så det nærmer seg sikkert 50 år. Ivar har vært gjennom og hatt ansvar for de fleste rollene i klubben, det sier seg selv at han har derfor har vært meget sentral i utviklingen av klubben og lært opp et en mengde foreldre til styreverv og andre posisjoner. Ikke minst alle de utøverne som har vært innom klubben i 40 år og som han har vært trener for.

De siste 10 årene har han både sittet i styret i klubben og vært en sentral trener for utøverne. I tillegg til alle dugnader der han bestandig stiller opp.

Ivar Kværnø er nok en av de som har holdt på lengst sammenhengende med vektløftersporten i Norge. Ivar har nå valgt å tre litt tilbake i vektløftergjerningen, men stiller fortsatt opp til det meste når han blir spurt. Han sitter fortsatt i klubbens styre.

Viktige sponsorer

Vektløfterklubben retter en takk til alle nåværende sponsorer og sponsorer gjennom tidene. Klubben er veldig heldige som har meget gode sponsorer som støtter opp, gjerne år etter år.

Som klubb er man opptatt å kunne gi noe tilbake til sponsorene, noe som utøvere i høyeste grad er med på gjennom prestasjoner og mesterskapstitler.

Jubileumsgaver

Hitra Anleggservice og Berge Rederi ga uoppfordret kr 15.000,- og 25.000,- i potten som en jubileumsgave. Når da i tillegg Hitra kommune bevilger os kr 10.000,- for jubileet kan klubben ikke annet enn bøye seg og takke for meget stor velvilje.

Oppgradering av lokalene

De siste 4–5 årene har vektløfterklubben hatt stor fokus på både utbygging og oppgradering av lokalitetene på Sandstad. De fremstår til 40-årsjubileet som relativt nyoppusset og moderne. Det er lagt ned en veldig stor dugnadsinnsats og klubben har hatt gode økonomiske støttespillere underveis.