Avventer dialog om lokaliteten

Lokalavisa skrev før jul om fiskarlagenes protester på oppdrettslokaliteten Nystø på Frohavet.

Saken har i etterkant fått stor oppmerksomhet også i andre media.

- Vi er klar over at det er fiskeriinteresser i området vi nå har søkt om. Men vi tror at det gjennom en god dialog vil være mulig å finne løsninger som gjør at vi kan leve godt sammen, sa adm. dir i Salmar, Trond Williksen til Adressavisen.

Saken vil ikke komme til behandling i førstkommende forvaltningsutvalg i Frøya kommune. Virksomhetsleder Sigrid Hanssen opplyser at det skyldes at man vil at det skal gjennomføres et dialogmøte mellom oppdrettselskapet og fiskarlagene før kommunen sier sitt.

- Det er den som søker oppdrettslokaliten som skal invitere til dialogmøte. Vi har ennå ikke mottatt en slik invitasjon, sier leder i Frøya og Hitra fiskarlag Trond Harald Iversen.

Saken har klare parelleller til saken om Salmar oppdrettslokalitet på Salatskjæra utenfor Mausund. Der protesterte fiskarlagene fordi denne lokaliteten ville bli lagt over et meget godt krabbefelt. Den saken gikk flere runder i det kommunale systemet på Frøya, blant annet på grunn at at det ikke hadde vært dialogmøte mellom oppdretter og fiskarlag.

Forvaltningsutvalget i Frøya vedtok til slutt en uttalelse som la vekt på fiskeri-interessene, og frarådet lokaliteten.

Men Sør-Trøndelag fylkeskommune har den endelige avgjørelsen i slike saken, og etter at blant andre Mattilsynet hadde gitt en positiv vurdering, valgte de å tillate lokaliteten.

Nystø blir sett på som en viktig lokalitet for både sei og uer, og både Sørburøy fiskarlag og Frøya og Hitra fiskarlag har levert innsigelse. Det er Ocean Farming (Salmars havmerde-selskap) som søker om Nystø som en reservelokalitet . De har tidligere fått innvilget lokaliteten Håbranden i samme området øst for Froan verneområde.

