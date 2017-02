Hvordan lede når et oljeutslipp nærmer seg

Scenariet er et oljeutslipp ved Smøla. Oljeflaket kan bevege seg i retning Hitra eller Frøya, og nå land der.

Onsdag hadde ordfører, rådmann og personer fra utvalgte fagområder i kommunen satt av hele dagen til kurs/øvelse. Det var folk fra det Interkommunale utvalget mot forurensning (IUA) i Sør-Trøndelag som ledet an, og formålet var å gå gjennom hvordan man best mulig organiserer seg og koordinerer når man står overfor en forurensningstrussel.

- Det var vår varabrannsjef Johan Pettersen som hadde vært på kurs i det som kalles "enhetlig ledelsessystem", og som mente at dette var noe å ta inn i hele beredskapsledelsen i Frøya. Derfor inviterte vi IUA til å ha en dag med oss, forteller rådmann Svanhild Mosebakken.

Frøya kommune er den første kommunen som har bedt om å bli kurset av det interkommunale utvalget mot forurensning, og rådmann Mosebakken mener at storbrannen for tre år siden har gjort at kommuneledelsen er ekstra opptatt av beredskap og krisehåndtering.

- Det vil jeg absolutt si. Vi gjennomgår vår beredskapsplan jevnlig, men som vi har lært i løpet av denne dagen er det områder der vi kan bli enda mer strømlinjeformet. Det handler om hvordan vi kan være mer i forkant, og fordele roller og oppgaver, sier rådmann Svanhild Mosebakken.

- Scenariet gikk på at det var et utslipp ved Smøla, men at det kunne komme i retning Hitra eller Frøya. Eksemplet viste at det er viktig at kommunene som er berørt, kan jobbe sammen. Vi har evaluert og jobbet mye med beredskapen i Frøya, men det er alltid området vi kan forbedre oss, og det mener jeg kurset og øvelsen kan bidra til, sier Marit Norborg, som er beredskapsansvarlig i Frøya kommune.