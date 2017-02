Om ei uke kan plasseringen være bestemt

Sykehjemstriden i Frøya kommune varte fra midten på 70-tallet til 1985, da nye Frøya sykehjem stod klart på Hammarvika. Den gangen var det en grendestrid om det skulle bygges på Hammarvika eller i kommunesenteret på Sistranda.

Avgjørelsen om at et nytt helsehus nå skal bygges på Sistranda, har skjedd uten noen form for grendekamp. Diskusjonen har gått på plassering: hvor sentrumsnært er det mulig å bygge helsehus og omsorgsboliger.

Onsdag ble rådmannens innstilling lagt fram. Her foreslås det at herredshustomta på Sistranda blir tomt for utbyggingene innen framtidas omsorg, det vil si helsehus (med sykehjemsfunksjoner) og omsorgboliger.

Allerede dagen etter skulle eldreråd og brukerråd gi sin uttalelse til forslaget. Det legges videre opp til at formannskapet skal behandle saken førstkommende tirsdag, og at kommunestyret gjør endelig tomtevalg torsdag neste uke.

- Vi har noen vanskelige valg - som tomtevalget - og skal vi komme videre med arbeidet så må vi avgjøre det, sa rådmann Svanhild Mosebakken da hun orienterte eldrerådet, brukerrådet og FUR-leder om arbeidet med morgendagens omsorg sist torsdag.

Plass nok sentralt

Tidligere er det ei tomt i Beinskardet som har vært aktuell. Tomta rundt herredshuset har vært med som et alternativ, men var ikke vurdert som stor nok. Men etter at kommunen hadde hyret inn arkitektfirmaet Cubus til å ta en runde på planene for Sistranda sentrum, ble herredshus-tomta relansert. Planforumet i kommunen var utfordret til å se på annen arealutnyttelse, blant annet det med å bygge i høyden der det kan egne seg i sentrum.

En av grunnene til at man nå ser på herredshustomta som stor nok, er muligheten til å flytte kommunale kontorer og tjenester. Det vises til at kommunen vil kunne flytte flere tjenester til Kysthaven, som i dag allerede huser en rekke kommunale kontor og tjenester. Dermed vil arealbehovet i herredshuset bli mindre. Videre vises det til at selve tomta er lavt utnyttet. Men det påpekes at valg av denne tomta betyr at det må bygges tettere og i høyden enn hva som var tenkt ved Beinskardet.

Aktuelt å rive herredshuset

Da økonomisjef Thomas Sandvik presenterte saken for eldrerådet og brukerutvalget torsdag, sa han at det også var avdekket store behov for å gjøre noe med herredshuset, og at en helseutbygging vil innebære at herredshuset rives. Det kan være aktuelt å la kjelleretasjen stå, og bygge nytt oppå den. Videre pekte han på at når det nå viste seg at det var mulig å bruke herredshustomta, så ville det være den mest sentrale tomta man kan få, med kort vei til tjenester som kjøpesenter og apotek, og med mye liv og røre på alle kanter.

Mener Beinskardet er best

De som skal representere brukerinteressene fikk liten tid på å fordøye det nye forslaget.

- Jeg har kun forholdt meg til Beinskardet, og ble paff da denne innstillinga kom på mail i går kveld. Jeg føler meg ikke kompetent til å si noe om det nye forslaget, sa Charlotte Aursøy i eldrerådet.

Eldrerådet har tidligere vurdert Beinskardet som et godt valg for helseutbyggingene, og de står fast ved at det er den lokaliteten som bør velges.

Totalkostnad: 300 millioner

Selv om rådmannen med henvisning til konsulentuttalelser fra både Rambøl og arkitektfirmaet Cubus vurderer herredshustomta som stor nok, kjøpte ikke alle i eldrerådet dette. Heller ikke at prislappen vil bli den samme. Begge alternativene har fått et kostnadsoverslag på rett i underkant av 300 millioner kroner, med kun 45.000 kroner i differanse.

- Uansett om man flytter på folk og tar i bruk mer på Kysthaven, så betyr det at kommunen blir stående uten herredshus. Det vil komme behov som betyr at det kan bli en bratt bakke for kommunen i årene som kommer, sa Hans Ulrik Hammer.

- Vi har diskutert Beinskardet og synes det er et veldig bra alternativ. Det gir helt andre muligheter til videre utbygging, sa eldrerådets leder, Bjørnar Flatval.

Hele herredshustomta er på 17 mål. Det tiltenkte området på Beinskardet er på hele 47 mål.

Nærhet til tilbudene

Brukerrådet hadde møte samtidig med eldrerådet, og de endte med motsatt konklusjon.

- Betenkeligheten gikk på om det er nok plass. Men brukerrådet endte opp med å støtte valg av sentrumstomta. Avstanden var avgjørende. Her er det kort avstand til fascilitetene, noe som gir tilgang til butikker, apotek, kultur, liv og røre, sier Steinar Sivertsen, leder i Frøya brukerråd.

