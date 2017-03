- En gang ødela jeg sofaen til ei venninne

- En gang ødela jeg sofaen til hu Birgitte da jeg sto og hoppa og så på ski på tv, ler Mona Johansen hjertelig. De siste dagene etter ski-VM er hun blitt videokjendis en stakket stund. Innspurten på herrestafetten i ski-VM var en av tidenes mest spennende. Og det utløste også masse neglebiting og heiarop i de mange norske og russiske hjem. Men få var så enormt engasjerte som Mona på Dyrøya.

På lokalavisas nettside og på NRK.no og dagbladet.no har videoen av den gestikulerende, kommanderende, bannende og kjempeglade Mona gått som en farsott de siste dagene og blitt vist flere hundre tusen ganger.

Mens Finn Hågen Krogh kjempet desperat for å holde Sergej Ustjugov bak seg, sto Mona i stua hjemme hos Hege Cecilie Aarvik og "staket" for livet og heiet og ropte med frisk ordbruk.

- Hun er bare sånn - helt "stein toillat". Vi som satt ved siden av, holdt på å dø av latter. Jeg har sett noen videoer av Mona tidligere, men ikke forestilt meg at det var så "gæli". Hun var helt i hundre. Og å få lov til å oppleve dette hjemme i egen stue var bare helt herlig, sier Hege Cecilie Aarvik, fotografen, til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Ja, jeg er bare sånn, medgir Mona sjøl til stor latter.

Mona er opprinnelig fra Mausund, men bor på Dyrøya. Den veldige interessen for ski dukket opp helt tilbake i OL i franske Albertville i 1992.

- Det starta med med Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie. Jeg har hatt Vegard i brystet mitt i alle år, han vil jeg gjerne møte, det er den store drømmen...

- Men, Mona, det er ikke mye ski-snø hverken på Mausund eller Dyrøya..?

- Det må bli vannski det da, hihi.

- Hvordan oppsto ...

- En gang ødela jeg sofaen til hu Birgitte da jeg sto og hoppa og så på ski på tv.

- Så dette fantastiske engasjementet er ikke noe nytt?

- Nei, det starta da utpå Mausund. Siden har det bare blitt verre og verre. Dattera mi har flere filmsnutter, for eksempel der vi ser at katta springer og gjemmer seg.

- Går det an å forklare hva det er som skjer med deg?

- Jeg kan begynne skirennet med å sitte. Men når det blir spennende, da må jeg opp å stake. Jeg kopler helt ut, begynner å dirigere løperne, be dem skifte spor, legge seg bak eller foran... Og når de kommer mot mål og begynner spurten, ja, da kunne noen tent på huset uten at jeg merker det.

- Hva syns du om all oppmerksomheten?

- Jeg har fått enormt med oppmerksomhet, og det er bare positivt. Nå klokka 14 skal jeg på NRK Nordland. Og ei venninne, som har hatt ei tøff tid, ringte og sa at hun hadde sett videoen og lyst opp dagen hennes. Da går det innpå meg. Da betyr det noe for noen at jeg viser engasjement, og ikke bare fordi de ser hvor toillat jeg er

- Hvor mye ser du på ski?

- Norgesmesterskap ikke noe for meg. Det blir for kjedelig. Vi må ha litt fighting mellom nasjonene, så det blir OL og VM og sånt.

- Og så ser vi på videoen at du både blir letta og rørt?

- Ja, spesielt når man spiller nasjonalsangen. Jeg er i min egen boble, ja, jeg er klar over det. Hihi.