Aktivt år med slektshistorie

Det er nå avviklet årsmøte i Slekt og Data Sør-Fosen. Dette er en lokal forening av Slekt og Data Norge og har som formål blant annet å gi interesserte personer i virkeområde lokale tilbud og tjenester ved å:

- Skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og internett brukes som hjelpemiddel.

- Spre kunnskap om dette og forøvrig stimulere til slektsforskning i sitt område.

- Organisere og koordinere brukernes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeid.

God del aktiviteter

Dette årsmøte ble avviklet på Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Fillan på tirsdag den 28.02. 2017. Av saker som ble behandlet var blant annet foreningens årsmelding for 2016. Denne var som følger:

- Årsmelding for Slekt og Data Sør-Fosen – 2016.

Atter et arbeidsår er lagt bak oss. Vi har fått avviklet en del aktiviteter, som vi er godt fornøyd med. Men også flere tiltak ble ikke gjennomført. Disse og mange flere må vi forsøke å få i gang i det nye året.

Tiltak

Av tiltak som vi har fått gjennomført dette året er blant annet dette:

-Kurs/møter i slektsforskning har vi avholdt tilsammen 13 kvelder, med tilsammen 47 personer. Kveldene ble avholdt vekselsvis på Hitra og Frøya. Videre ble det avviklet tre kvelder, med tilsammen 16 personer i gotisk skrift. Dette kurs ble avviklet på Hitra.

For avvikling av våre «treff»-kvelder så har vi blitt godt mottatt både på Frøya bibliotek og Kystmuseet på Hitra. Nettilgang og bruk av data har vært mindre bra på begge steder. Det er blitt lovet forbedring, både fiberkabel og andre forbedringer er nevnt.

Et annet prosjekt vi var med på denne høst var transkribering av protokollene til «Stiftelsen Tordenskjold». Dette var et ganske omfattende arbeid som skulle gjennomføres på forholdsvis kort tid. Fra Slekt og Data Sør-Fosen var vi fem stykker som delte arbeidsoppgavene mellom seg. Alt etter hvordan det passet med arbeidet. Det ble arbeidet etter mottoet «ingen er ferdig før alle er ferdig». Arbeidet var både lærerikt og spennende.

Det gamle styret

Styret for Slekt og Data Sør-Fosen har dette året vært:

Arne Gulbrandsen, leder

Knut Ansnes, nestleder

Ansgar Sæther, kasserer og dataansvarlig

Reidun Eriksen, sekretær

Petter J. Pettersen,

styremedlem

Bodil Rønningen,

varamedlem

Arne Hammervold, revisor (ikke medlem av styret)

13 saker

Styret har dette året avholdt tre styremøter og behandlet 13 saker. Av saker som er behandlet er lagets program for vår- og høst-semester med den største arbeidsinnsats. Medlemsverving er også blitt diskutert, men her er enda mye å gjøre. Antall medlemmer har også dette år gått noe tilbake og er nå ved årsskifte 22 betalende medlemmer. Dette må vi ta på alvor. Medlemsverving må være et overordnet mål for 2017.

I 2014 fikk vi startet to brukergrupper for de som bruker slektprogram. Disse grupper var for Legacy og Brothers Keeper. Legacy er den største gruppen og den arbeider godt og har hatt flere møter og treff for sine brukere.

I januar 2016 søkte vi Slekt og Data Sør-Trøndelag om økonomisk støtte til innkjøp av en bærbar PC. Søknaden fikk en positiv behandling og utstyret ble innkjøpt. PCen blir flittig brukt på lagets møter, kurs og i andre sammenheng.

Det nye styret

Etter valget ble det nye styret slik:

Arne Gulbrandsen, leder og sekretær.

Tor Lund, styremedlem.

Knut Ansnes, nestleder.

Ansgaar Sæther, kasserer og dataansvarlig.

Petter J. Pettersen, styremedlem.

Bodil Rønningen, varamedlem.

Arne Hammervold, revisor (ikke medlem av styre).

Etter årsmøtets slutt orienterte den nye styremedlem Tor Lund om databasen FamilyCearch. Han viste forsamlingen om hvordan databasen kunne benyttes.

Ref.