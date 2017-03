Det er teleløsning og svært dårlige kjøreforhold på flere grusveier. Linda Bollandsås bor på Mastad på Fjellværøya og beskriver forholdene slik:

- Egentlig er det ikke fremkommelig for vanlige biler. Det er slik at man må vurdere om man skal kjøre for å unngå å ødelegge støtfangeren. Jeg er heldig som ikke trenger å kjøre mer enn 300 meter før jeg kommer til asfaltvei. Lenger innover på veien må du ha traktor for å kjøre, sier Bollandsås.

- Går det ut over trafikksikkerheten?

- Det spørs hvordan man definerer trafikksikkerhet, for det går ikke an å kjøre så fort at man kommer ut for trafikkulykker. Slik sett er det trafikksikkert, sier Bollandsås.

Vegvesenet er hjelpeløse

Statens vegvesen er klar over problemet, men kan gjøre lite med det akkurat nå.

- Teleløsning på de fylkeskommunale grusveiene er et problem for oss å håndtere nå, sier Jan Ivar Rødal, overingeniør i Statens vegvesen.

Slik er det i følge Rødal flere steder langs fylkesvei 365 og 366 på Fjellværøya, fylkesvei 342 mellom krysset Badstuvika-Tranvikan på Hitra, og fylkesvei 291 mot Kongensvoll og fylkesvei 292 mot Vågen i Snillfjord.

- Absolutt verst er det på Fjellværøya, mellom Mastad og Fjellvær. Der har veien rett og slett gått i oppløsning, på grunn av at den øverste delen av veikroppen som har vært frosset, nå har tint. Kombinert med nedbøren som har vært blir det en bløt gjørme på toppen som vi har store problemer med å håndtere, sier Rødal.

Verken høvling eller påfylling av grøs hjelper når forholdene er slik som nå.

- Vi er helt avhengig av tørrvær før vi kan begynne å fylle etter og høvle. Det blir en kort periode at det blir veldig trasig å kjøre, men det vil ikke ta lang tid før det blir bedre. Vi er veldig lei på bilistenes vegne for at det er sånn, men vi ber om forståelse for at vi ikke kan gjøre mer akkurat nå og oppfordrer bilistene om å kjøre forsiktig, sier Rødal.