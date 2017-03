«Vi vil leke»

- Det gjør vi i Knarrlagsund barnehage hver dag og satte ekstra fokus på det på Barnehagedagen 14. mars, forteller Elin Klingenberg, pedagogisk leder, Sneglehuset ved Knarrlagsund oppvekstsenter.

«I dag har jeg bare lekt…..» sier ofte barnet hjemme. Da har barnet bl.a

• Samarbeidet

• Løst konflikter

• Utviklet sosial kompetanse

• Brukt kroppen sin og hatt motorisk utvikling

• Utviklet vennskap

• Opplevd den gode barndom

• Øvet på nye ord og uttrykk

• Brukt fantasien sin

• Øvd på turtaking

Hvorfor er lek viktig for barn? At barnet leker er i seg selv et sunnhetstegn. Leken stimulerer ulike sider av barnets utvikling, både språklig, sosial og motorisk. Leken er med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer. Gjennom lek og eksperimentering lærer barnet masse om hvordan verden fungerer. De lærer også hvordan de skal forholde seg til andre mennesker.

Leken er frivillig og indremotivert. Barn kan ikke kommanderes til å leke, men kan gjerne hjelpes i gang av andre barn eller av voksne.

Selv om barnet lærer masse gjennom leken, oppfatter barnet leken som noe hun gjør fordi hun har lyst og ikke fordi hun har et mål med det.

Leken endrer seg gjennom barnets utvikling, og kan ha ulike uttrykk, som konstruksjonslek, rollelek eller øvelseslek.

Barnehagen sender en takk til Utdanningsforbundet for god kake og til Fagforbundet for nydelig kremet grønnsakssuppe. Store og små syntes det var godt.

Ref.