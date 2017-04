Holder tre påske-konserter i år

Krzysztof Zboralski har de to siste årene holdt kombinert cellokonsert og fotoutstilling i Titran kapell.

- Det har vært en utrolig fin opplevelse for meg å spille cello der i påsken og forhåpentligvis også for publikum. Etter konsertene har jeg fått flere spørsmål om å opptre på Hitra og i øyrekka, og det tenker jeg å muliggjøre i år, forteller cellisten.

Tre konserter

Dette blir første gang at Krzysztof arrangerer tre konserter før påske.

- Det blir konsert i Mausund kapell den 08.april, 13. april spiller jeg i Fillan kirke og 14.april i Titran kapell.

Før og etter konsertene blir det mulig å oppleve Krzysztofs flotte fotografier med motiv i fra hele øyregionen.

Noe for enhver smak

Krzysztof forteller at han alltid er ute etter å skape god stemning med et varierte konsertrepertoar.

- Jeg velger ut kjente stykker som folk liker å høre som "Gabriel’s oboe” eller "Preludium fra suite nr.1 for cello” av J.S. Bach.

I tillegg til klassisk musikk, vil det under konserten bli fremført filmmusikk, litt blues og flere norske stykker. Zboralski har blant annet tenkt å fremføre Jahn Teigens "Optimist".

- Sangen passer perfekt til meg som person fordi jeg prøver å være optimistisk hver eneste dag. Her på Frøya trives jeg veldig godt, det er blitt mitt hjem og Frøya gir meg masse positiv energi som jeg ikke hadde da jeg bodde i Polen.

Viser det er mulig

Krzysztof Zboralski forteller at han som innvandrer prøver å være et god eksempel for andre.

- Vi har flere utlendinger bosatt på Frøya og Hitra som ikke prøver å integrere seg. Som etter ti-femten år fortsatt ikke snakker norsk eller bruker det øyregionen har å tilby. Derfor vil jeg ved å holde konserter vise dem at vi innvandrere har muligheter her - "sky is the limit", men det første steget er vårt.