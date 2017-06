Hege Anita lanseres samtidig i Norge og Irland

Ifølge en pressemelding i forbindelse med slippet, skal Hege Anitas album slippes samtidig her hjemme i Norge og i Irland. Hitterværingen har nemlig også en fortid som musiker på den grønne øya.

Hege Anita - eller bare Hege, som i albumets tittel – vokste opp på Hitra. Hun bodde i Dublin i ti år, hvor hun blant annet sang i en R&B-duo og ett 7-piece band. Det var i Irland sammen med Dublin pianist/arrangør/produsent Josh Johnston at ideen til et soloalbum utviklet seg.

- Sammen med lydingeniør Michael Manning på Cauldron Studios og et helt team av berømte irske musikere, tok prosjektet form. Det som først slår lytteren, er kraften og spekteret i Hege Anita’s slående stemme. Med en vokal rekkevidde som befinner seg et sted mellom Aretha Franklin og Amy Winehouse, har hun en unik kvalitet som spenner fra tordenkraftig ned til en luftig sødme somblåser mildt gjennom de mer vare følelsene. Det er også en spontanitet som kan grense til grovhet, noe som gir albumet street cred, heter det i pressemeldinga.

I kveld (fredag 9. juni) presenterer hun sitt album i Sandstad kirke

Lengst inn på Hestvika kjører Hitra-Frøya for å møte henne, i et hus som brukte å være et bakeri. Hege Anita Skjærvik kjefter kjærlig på hunden Chucky som kommer og møter oss i døra.

- Dette er huset jeg vokste opp i, sier hun med et skjevt smil. Det som slår oss når vi kommer inn i den lille leiligheten hun deler med Chucky, er at Hege Anita er en multikunstner, det er staffeli med maleri stående over alt og på bordet ligger det et keyboard henslengt, det er lett å gjette at det er musikken som er favoritt lidenskapen i husholdningen. Hege har sunget hele livet.

- Men, jeg begynte å synge i band i Dublin i 2007 noe som ga meg blod på tann, forteller hun.

- Den eldste sangen på albumet, det er litt vanskelig, ler hun.

- La meg si det sånn, den eldste teksten er "Moon under wate"r, den skrev jeg da jeg bodde i Manchester i 2001, den eldste melodien er "Miss White Lies," som ble laget like før jeg flyttet til Dublin, så det var vel på våren en gang i 2004. Selv om tekstene og melodiene kanskje er eldre så startet prosjektet med å arrangere musikken og spille den inn i 2012 og har fortsatt jevnt og trutt siden

- Ting tar tid når man betaler alt av egen lomme. Jeg hadde råd til studio de gangene jeg fikk utbetalt bonus på jobben, forteller hun.

- Vi sitter i den lille sofaen og tar en kopp kaffe og får høre smakebiter av det kommende albumet. Det som først slår lytteren, er kraften og spekteret den slående stemmen. Hege har en unik kvalitet som spenner fra det tordenkraftige ned til en luftig sødme som blåser mildt gjennom de mer vare følelsene. Det er også en spontanitet som kan grense til det grove.

Soul er kanskje den sjangeren man tenker mest på når man opplever musikken.

- Jeg vil at musikken min skal berøre andre. Det er en litt skummel tanke å skulle utlevere et så personlig album, for det føles litt som å kle seg naken foran andre. Og det er ikke bestandig så lett å stå der og vite at alle ser på deg. Hun vrir seg litt i sofaen på tanken.

- Men, det jeg tenker er at hadde ikke tekstene og følelsene på platen vært mine egne, så hadde det ikke vært noe poeng i at jeg laget den til å begynne med.

Albumet “HEGE” slippes samtidig i Norge og i Irland den 9. juni, men man kan allerede høre to singler, “Why can’t I feel you” og “Love phone” på www.soundcloud.com/hegeanita.

I I tillegg kan man høre Hege Anita live i Sandstad kirke samme fredag, eller i Ilen kulturkiurke i Trondheim dagen etter.

I det vi sier farvel og går ut døren bemerker vi at hjemmet hennes ligger fint til, ikke langt fra sjøkanten.

- Nei, det er ingenting som å sovne til lyden av havet, sier hun og vinker.