Over 1.000 mopedførere er utdannet her

Fillan skole har gitt elevene et tilbud om mopedopplæring i 32 år. Ole Christian Jensen var med å starte tilbudet i 1985, og har siden den gang utdannet over 1.000 (!) mopedførere. Tilbudet er veldig populært og i år har 42 elever valgt å ta mopedførerkort gjennom skolen.

- Det er et veldig godt tilbud. Vi sparer mye penger, sier Ingrid- Helene Yttereng Tjugen. Hun og Stian Børge Haarstad Molland i 10. klasse, har sine siste kjøretimer før skoleslutt. I løpet av året må elevene ha minimum 15 timer på sykkelen. I dag er det Ole Christian Jensen og Roger Antonsen som har ansvaret for den praktiske delen av kjøreopplæringen.

Mange ulykker om sommeren

Tall fra Trygg trafikk viser en stor økning i ulykker det året ungdommene fyller 16 nettopp fordi mange da kjører opp til moped. Manglende kjøreerfaring er en av hovedårsaken til ulykkene. Elevene ved Fillan skole begynner den praktiske kjøreopplæringen i en kjøregård, før de får prøve seg i trafikken.

- Noe av det viktigste i opplæringen er trafikksikkerhet. Vi skal gjøre elevene til sikre kjørere, både for seg selv og andre, sier Jensen.

Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Jensen mener at å forberede elvene på alt som vil møte dem i trafikken, samt holdningsskapende arbeid, er viktig for å på sikt få ned ulykkesstatistikken.

- Jeg vil berømme de andre trafikantene som nesten uten unntak er meget hensynsfulle når vi har kjøreopplæring i trafikken, sier Jensen.

Mer erfaring gir bedre sjåfører

Før elevene får begynne med øvingskjøring må de ta trafikalt grunnkurs. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år, men tar man kurset gjennom skolen kan man ta kurset i 10. klasse uavhengig om man har fylt 15. Teorieksamen må de ta på en trafikkstasjon etter at de har fylt 16.

Yttereng Tjugen og Haarstad Mollan har bursdag i november og desember, og vil dermed ikke få kommet seg alene på veien før neste år. Kanskje særlig i utkantstrøk er tilbudet om mopedopplæring kjærkomment. Det er lange avstander og ungdommer med mopedførerkort blir mindre avhengig av at foreldrene kjører dem på jobb eller til venner.

- Hadde jeg ikke fått opplæring her hadde jeg ikke tatt lappen, mener Yttereng Tjugen.

- Jeg ville ventet til jeg kunne kjørt opp på lettmotorsykkel, sier Haarstad Mollan.

Det er viktig at kjøretilbudet ved Fillan skole opprettholdes også i framtiden fordi det fører til at elevene begynner tidlig med opplæringen, som igjen fører til at mer erfaring slik at elevene blir bedre sjåfører.

