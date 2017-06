Seniorbrassen inntok Torghattfestivalen

For 8. gang har Strand SeniorBrass (SSB) i helga deltatt på Torg-hattfestivalen i Brønnøysund. Korpset er ett av to ambassadørkorps for festivalen, som arrangeres 2. hvert år, i år for 17. gang.

Konserter for små og store

Korpset fra Hitra har gjennomført flere konserter på festivalen som har temaet “Korps for folk”. Under barnehagekonserten underholdt korpset barn fra kommunen med temaet “Troll”.

Her fikk barna være med på å dramatisere “Bukkene bruse”, “Olle Bolle” og “Haba haba - Det var en gang et troll”. Barnehagebarna fikk i tillegg delta på melodiene med korpsets rytmeinstrumenter.

Showkonsert

Et av høydepunktene på årets fesrival var showkonserten på “Tørrfeskbrøgga”. Her framførte korpset et show på vel 30 minutter med svært variert program; korsang med “Lean on me”, sangsolist Jarle Nyvoll med “Just a Gigolo”, korpsets egne gitarkamerater, Yngve Lervik, Thomas Sandvik og Jarle Nyvoll med “Umbrella”.

Korpset framførte også “Bohemian Raphsody” og “Ant Man Theme”, alt med stormende jubel fra 200-300 publikumere på brøgga.

Marsjering

Korpset forflytter seg ved hjelp av marsjering under festivalen, til og fra forlegningsstedet og sentrum 6-7 ganger pr. dag. I sentrum er det konsertarenaer i gågata, på restauranten “Kred”, og på Hurtigrutekaia. Å spille for både sørgående- og nordgående hurtigrute er et av høydepunktene. 5-6 korps spiller på omgang, til stor jubel fra passasjerer fra hele verden.

Torghatten

Festivalen avsluttes med konsert forran Torghatthålet. Her framførte korpset blant annet “Ut mot havet” av Edvard F. Bræin. Det er magisk å sitte oppe ved Torghatthålet og høre melodiene nærmest komme ut av berget, mens en ser ut over Torgfjorden og Helgelandsfjella.

Tur til Helgeland også i 2019

Korpset har hatt nok en vellykket tur til Brønnøysund, og det er vel svært stor sannsynlighet for at korpset tar turen til Helgeland i 2019, og den 18. Torghattfestivalen.

Ref.