Tilbake fra Østerled

Riga

Årets lesertur for lokalavisa Hitra-Frøya ble gjennomført i flott sommervær til et område bare noen få av oss hadde besøkt tidligere. Med fly fra Værnes til Riga i Latvia tidlig første dag ble det også god tid til omvisning i den gamle byen. Vi hadde byvandring og fikk beskue mange, store ærverdige byggverk. Om vi ikke fikk med oss alt guiden fortalte, så ble det interessant å se den storslåtte, østinspirerte arkitekturen. Omsider sjekket vi inn på Opera Hotel & Spa og 40 øyværinger var spente på hva dagene ville bringe videre.

Bussen var på plass i Riga i god tid før oss, med sjåfør Tor Martin Hassel ved rattet. Reiseleder var Morten Singsaas, og han holdt god orden i rekkene og sørget for at alle ble godt tatt vare på. Reiseoperatør, Orklareiser hadde satt sammen et interessant program for dagene. Etter Riga-visitten tok Orkla-bussen oss videre via Pärnu over grensen til Estland og inn til Tallinn.

Tallinn

I sol og godt sommervær ble vi guidet rundt i en meget fin og interessant by med en brokete historie. To dyktige guider loset oss gjennom gamlebyen i buss og til fots i parker i og utenfor sentrum. Her var det mange parker og grøntområder. En fin opplevelse med mange inntrykk i en blomsterprydet by. Vi fikk god innføring i det nye landets historie og geografi.

Vi møtte mennesker som virkelig viste å sette pris på selvstendigheten de oppnådde i 1991, etter mange år under Sovjetunionens åk. God mat og drikke til behagelig priser hadde også byen å tilby. Vi bodde to døgn på Tallink City Hotel som var fint utgangspunkt for vandring i byen på egen hånd.

Estland har en tøff historie med diktatur og frigjøringskamp i flere omganger, og 20. august 1991 ble landet løsrevet fra Sovjetunionen og fikk sin selvstendighet. Et stolt folkeslag markerer både nasjonaldag og tilslutning til EU.

Helsingfors mellom øst og vest

Etter en fin tur over Finskebukta ombord i passasjerskipet «Star» kom deltakerne på leserturen fram til Helsingfors, eller Helsinki som finnene selv sier. Tallinn er den nærmeste storbyen og det er passasjerbåter som går hver time til/fra Helsinki.

Tallinn ble en flott opplevelse, men mottakelsen i Finlands hovedstad sto ikke noe tilbake. I strålende solskinn og 23 grader ble det vandring omkring i byens parker, og flere severdigheter ble besøkt. En dyktig guide lot oss få vite mye om landets historie, rik på kultur, store idrettsbegivenheter og politiske omveltninger. Store monumentale bygg preger sentrum. Operahus, musikkhus, konserthus, idrettsarenaer og flere museer.

Komponist og musiker Jean Sibelius (1865 – 1957) har fått et stort kunstverk etter seg i en egen park.

Den relativt nye Tempelkirken som for det aller meste er bygd inn i bakken, var et imponerende skue. Et vellykket resultat av moderne arkitektur. Etter mange protester da den ble bygd i 1968/69, har kirken blitt svært populær og holder åpent hver dag og er godt besøkt.

Finland med sine 5,5 millioner innbyggere og med en hovedstad med 630.000, er på flere måter lik Norge. Turismen blomstrer, ikke minst på grunn av de mange cruiseskipene som besøker Helsingfors på tur til St.Petersburg. Store skipsverft bygger båter, 60 prosent av alle isbryterne i verden bygges i Finland og store cruiseskip bygges ved Åbo.

De tusen sjøers land har blitt presset mellom øst og vest opp gjennom historien. Her var det Sverige som rådde fram til 1809, russerne gjorde så inntog og styrte fram til 1917 da landet oppnådde selvstendighet. Under siste verdenskrig ble landet igjen hardt presset av Sovjetmakten, men i 1944 ble det inngått fredsavtale. Ikke uten tap, mange menneskeliv gikk tapt, og Finland måtte avstå 12 prosent av sitt landareal til russserne. At det ikke gikk verre, takket de sin marskalk Mannerheim for. Han blir fortsatt sett på som en nasjonalhelt, og midt i byen står en stor statue av marskalken til hest.

Finland feirer sitt hundreårsjubileum hele dette året, selv om datoen for selvstendigheten er 6. desember. I 1995 ble landet med i EU og i dag er det Euro som er myntenheten.

Vi fant oss godt til rette på Sokos Hotel Helsinki, sentralt lokalisert like ved hovedgaten og havna. Flere fant sightseeingbåtene i havna og tok en båttur rundt de mange øyene i skjærgården utenfor Helsinki. Det ble en flott opplevelse, men andre stakk innom shoppingmarkedene og til og med loppemarked var det noen som fant fram til. De fleste av oss opplevde nok Helsinki som en spennende by, men prisnivået var jevnt over høyt.

Over Østersjøen

I Helsinki pakket vi igjen kofferten og sjekket inn om bord i «Stena Serenade», et flott cruiseskip som tok oss via Mariehamn på Åland, over Østersjøen til Stockholm. Skipet sto ikke tilbake for danskebåten eller Color Line sine skip. Her var det underholdning, musikk og dans for de som ønsket det, mye god mat og rik anledning til å handle taxe free i den lange handlegata på dekk 7.

Innseilingen til Stockholm er et skue for seg, en lang og vakker skjærgård, smale sund, mange øyer og idyller hvor det store skipet snegler seg forsiktig fram og inn til kai i storbyen. Sola og godværet var med oss. Stockholm har vokst og med nærliggende områder bor det 2,2 millioner mennesker i byen i dag.

Stockholm

Byen blir gjerne omtalt som Nordens vakreste hovedstad der den ligger majestetisk til på store og små øyer mellom Mälaren og Østersjøen. Mange bruer og tunneler binder sammen storbyen, men byen er ikke enkel å ta seg fram i. Mange store arbeidsprosjekter sperret av flere gater, i andre måtte trafikken omdirigeres. Men en dyktig sjåfør geleidet oss trygt gjennom labyrintene i et noe uoversiktlig trafikkbilde.

En flink guide møtte oss på kaia, og ledet oss gjennom byen med flere stopp på strategiske steder for å se og høre om historien. På rundturen besøkte vi blant annet Vasamuseet med det kjente krigsskipet Vasa, som havarerte på jomfruturen og lå cirka 330 år nedsunket i havna i Stockholm på 32 meters dyp. For nærmere 60 år siden ble skipet hevet, og i dag er det et av de største trekkplastre for turistene som besøker byen.

Vi vandret i Gamla Stan, noen var på båttur rundt de Stockholmske øyer, vi tok det Kungliga Slottet nærmere i øyesyn og fikk byens historie fortalt ved Stadshuset. Termometeret vi så i Gamla Stan viste 27 grader.

Jo da, vi hadde det bra på alle vis.