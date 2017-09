Nyheter

Lørdag 30. september går Hitra kirkelige fellesråd og Kystmuseet i Sør-Trøndelag sammen om å arrangere reformasjonsjubileum på Dolm.

- Det er i år 500 år siden Martin Luther skrev og publiserte sine 95 teser i protest mot avlatshandelen i den katolske kirke, sier kirkeverge på Hitra, Hege Terese Myhren.

Avlatshandelen i pavekirken betød at man kunne kjøpe seg fri fra sine synder. Luthers protester mot dette førte til store samfunnsendringer, blant annet fikk man i Norge folkeskole på 1700-tallet siden alle måtte lære å lese og skrive for å kunne konfirmeres. Folk skulle lese Bibelen selv, som Luther sa det.

- Disse hendelsene markeres med ulike arrangement over hele Norge i 2017, og hos oss på Hitra og i kommunene rundt som også er inviterte, er det naturlig å gjøre dette på Dolm, sier kirkevergen.

Fra katolsk kirke til i dag

- Dolm kirke var hovedkirke for et stort prestegjeld som omfattet Frøya, Hemne og Snillfjord i tillegg til Hitra på Luthers tid, skyter Hans Jakob Farstad inn.

Kystmuseet har god kunnskap om Dolm, og i løpet av sommerhalvåret arrangerer de flere historiske omvisninger på Dolm, i hagen, i kirka og området rundt. Lørdag blir det også en historisk vandring på Dolm, da med temaet "Fra katolsk kirke til i dag", sier Farstad.

Ellers har de satt sammen et variert program.

- Det blir sang og musikk med lokale krefter. Barman janitsjar spiller velkomsttoner før åpningen kl 11, som ordfører Ole Haugen tar seg av. "Martin Luther" kommer «live» i munkekappe, mens forfatter Edvard Hoem fra Fræna utenfor Molde, vil fortelle om 500 år med Martin Luthers lære i Norge. Hoem er en svært god forteller som kan trollbinde publikum, sier Myhren.

Debatt med mulig temperatur

Deretter følger det en debatt med Edvard Hoem, ordfører Ole Haugen, museumsdirektør Svein Bertil Sæther og sokneprest Jarle Bryne i panelet. Debatten ledes av Hans Jakob, som også er konferansier for dagen.

- Vi er spente på om temperaturen kan øke litt i kirka under debatten, og om koret Harmundi må roe debattantene, sier arrangørene spøkefullt. Arrangementet er gratis, kaffe og kaker det samme. Det koster kr 100,- (kun kontant) for sodd på låven. I tillegg blir det også aktiviteter for barna enten utendørs eller inne, avhengig av været denne dagen.

Det er mulig å delta på alt, eller bare på deler av dagen, legger Myhren og Farstad til.

- Dolm er et nydelig sted, og gir fine rammer rundt et slikt arrangement. Vi ønsker alle hjertelig velkomne!